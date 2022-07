Motorradfahrer die Vorfahrt genommen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – An der Eselsfürth hat es am Donnerstagnachmittag 21.07.2022 gekracht. Ein Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Der 61-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad von Mehlingen kommend nach Kaiserslautern unterwegs. An der Einmündung nach Enkenbach-Alsenborn nahm ihm ein 56-jähriger Autofahrer die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 61-Jährige verletzt. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Um sein Motorrad kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 900 Euro. |erf

Lkw-Ladung nicht gesichert

Kaiserslautern (ots) – Einmal komplett abladen, bitte! Am Donnerstag 21.07.2022 stoppte die Polizei einen Lastwagenfahrer am Messeplatz, dessen Ladung nicht gesichert war. Völlig ungesichert transportierte er mit dem Lkw Möbelstücke und Küchenteile. Bevor der 32-Jährige weiterfahren durfte, war Nachbessern angesagt.

Ohne dass der Mann hierzu einmal komplett alles ausladen musste, war dies allerdings nicht möglich. Also stapelten sich zur Mittagszeit Kisten und Kartons auf dem Messeplatz, bis schließlich alles ordnungsgemäß im Lastwagen verzurrt und verstaut war.

Auf den 32-Jährigen kommen jetzt ein teures Bußgeld und mindestens 1 Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister zu. |erf

Bei Unfallfluchten sind Zeugenhinweise wichtig

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Donnerstag eine Unfallflucht in der Carl-Euler-Straße klären. Ein Lkw-Fahrer hatte hier einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet und war einfach weitergefahren.

Die Zeugen meldeten der Polizei gegen 11 Uhr, dass sie einen Lkw beobachtet hatten, der beim rückwärts Rangieren gegen 2 Verteilerkasten stieß und diese beschädigte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Zeugen merkten sich aber das Kennzeichen und gaben es der Polizei durch.

Über die Halterfirma konnte anschließend der aktuelle Standort des Lkw ermittelt und der Laster in Kindsbach begutachtet werden. Im Gegensatz zum Strom-Verteilerkasten war am Heck des Lkw-Aufliegers nur ein minimaler Schaden feststellbar. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.

Gesucht wird unterdessen noch nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer, der am Donnerstag 21.07.2022 auf dem Parkplatz eines Möbelhauses am Opelkreisel einen Pkw beschädigt hat. Die Halterin des betroffenen Mercedes Benz meldete der Polizei, dass ihr Auto zwischen 12.30-13 Uhr auf dem Parkplatz stand. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte die Frau einen Schaden am hinteren Radlauf auf der Beifahrerseite. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Ähnlich ging es einer Frau, die am Donnerstag 21.07.2022 gegen 08.45 Uhr ihren Opel Insignia in der Löwenstraße in Höhe des Hauses Nummer 5 abstellte. Als die 30-Jährige gegen 18 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass offenbar jemand vom benachbarten Parkplatz aus beim Ein- oder Aussteigen seine Fahrzeugtür gegen ihre Fahrertür geschlagen hatte. Obwohl die Beschädigung deutlich zu erkennen war, meldete sich der Verantwortliche nicht.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Falsche Polizeibeamte rufen an

Kaiserslautern (ots) – Erneut kam es in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet zu Anrufen falscher Polizisten. Die Betrüger werden immer routinierter und versuchen, sich auf unterschiedlichsten Wegen das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Diesmal berichteten 2 Frauen, dass sie am Mittwoch 20.07.2022 von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Dieser stellte sich als Kripobeamter vom “Raubdezernat” aus Kaiserslautern vor.

Grund des Anrufs sei eine aktuelle Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft. Der Anrufer entgegnete den misstrauischen Frauen, wenn sie ihm nicht trauen würden, sollten sie bei der 110 anrufen und ein Kennwort mit dem dortigen Kollegen ausmachen. Dies taten beide und gelangten dadurch an die richtige Polizei.

Vermutlich versuchen die Betrüger mit dieser offensiven Vorgehensweise, Personen von der Richtigkeit ihres Anrufs zu überzeugen. Gleichzeitig bauen sie darauf, dass die Angerufenen dann Angst haben, wirklich die 110 anzurufen.

Daher nochmal die eindringliche Bitte:

Wenn Sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und informieren Sie die echte Polizei.

Suchen Sie sich die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle heraus (https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche) und wählen Sie selbst.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie könnten sonst wieder bei den Betrügern landen. |elz

E-Bike im Gewerbegebiet geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike haben sich Diebe am Donnerstag im Gewerbegebiet West unter den Nagel gerissen. Das Fahrrad der Marke “Cube”, Modell Hybrid Race 125, mit dem blau-roten Rahmen verschwand von einem Firmengelände im Bereich Merkur-/Röchling-/Denisstraße. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen 11 und 16.15 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist und die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |cri

Radfahrer stürzt über Lenker

Kaiserslautern (ots) – Über den Lenker seines eigenen Fahrrads ist ein Mann am Donnerstagabend gestürzt. Die starke Alkoholisierung des 28-Jährigen dürfte dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Zeugen meldeten den Unfall in der Paul-Ehrlich-Straße kurz nach 21 Uhr und verständigten auch den Rettungsdienst. Ihren Schilderungen zufolge, kam es zu dem Unfall, als der junge Mann gerade losfahren wollte. Dabei habe sich der Lenker des Fahrrads quer gestellt, so dass der Radler sozusagen über die Lenkstange “abstieg” und zu Boden fiel.

Weil der Verletzte eine starke Alkoholfahne hatte, baten ihn die Polizeibeamten noch im Rettungswagen zu einem Atemtest – Ergebnis: 1,90 Promille. Der 28-Jährige wurde nach der ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen “Trunkenheit im Verkehr” rechnen. |cri

Radler überschlägt sich

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend 21.07.2022 in der Theodor-Heuss-Straße einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn zu Fall gebracht. Der Biker stürzte über die Motorhaube des Pkw und blieb verletzt am Boden liegen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren sowohl Auto als auch Fahrrad in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. Als der 82-jährige Autofahrer nach rechts zum Davenportplatz abbiegen wollte, kreuzte er den Weg des Radlers. Der 34-Jährige konnte nicht mehr bremsen, er prallte dem Mercedes in die Seite, überschlug sich auf der Motorhaube und stürzte auf die Straße.

Passanten versorgten den Verletzten, bis der Rettungsdienst vor Ort eintraf. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. |cri

Unfallursache ist unklar

Kaiserslautern (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in der Berliner Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall gebaut. Der 66-jährige Mann war gegen 20 Uhr aus der Reichswaldstraße gekommen. Nach dem Abbiegen auf die Berliner Straße geriet der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun, der der Trennung der Fahrbahnen dient.

Der Unfallfahrer war zwar auf den ersten Blick unverletzt, machte aber vor Ort auf die Polizeibeamten einen apathischen Eindruck und konnte auch keine Angaben zum genauen Unfallhergang machen. Alkoholisiert war er nicht. Der 66-Jährige wurde deshalb für weitere medizinische Untersuchungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto des Mannes war nach der Kollision mit dem Zaun nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr entfernte zudem die beschädigten Teile des Zauns. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

E-Scooter-Fahrer mit Alkoholfahne

Kaiserslautern (ots) – Mit mehreren alkoholisierten E-Scooter-Fahrern hatte es die Polizei in der Nacht zu Freitag zu tun. Gegen 2 Uhr teilte eine Streife der US-Militärpolizei mit, dass sie in der Pariser Straße mehrere Rollerfahrer gestoppt und überprüft hatte. Die Fahrer hatten offenbar alle – mehr oder weniger – zu tief ins Glas geschaut.

Der Streife der Kaiserslauterer Polizei, die daraufhin ebenfalls ausrückte, fiel insbesondere ein 22-Jähriger auf, der eine deutliche Alkoholfahne hatte. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 2,1 Promille. Er musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Weil der Mann angab, dass er aus beruflichen Gründen vermutlich demnächst Deutschland wieder verlässt, wurde eine Sicherheitsleistung veranlasst, um die voraussichtlichen Kosten und Gebühren zu decken.

Bereits am späten Donnerstagabend hatten Polizeibeamte in der Zollamtstraße einen anderen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle des 30-Jährigen gegen 23.30 Uhr war dessen Alkoholgeruch in der Atemluft aufgefallen. Ein Test zeigte einen Wert von 0,9 Promille an. Dem Mann wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt; er wurde mit zur Dienststelle genommen und musste sich weiteren Tests unterziehen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Gabelstapler macht sich selbstständig

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag 21.07.2022 im Hainweg ist hoher Sachschaden entstanden. Ein 35-Jähriger war am Nachmittag damit beschäftigt, einen Gabelstapler von einem Lastwagen abzuladen. Nachdem der Mann den letzten der Spanngurte löste, die das Arbeitsgerät auf dem Lkw hielten, machte sich der Stapler selbstständig.

Er rollte von der Ladefläche des Lastwagens und gegen einen Strom-Verteilerkasten. Vermutlich war die Handbremse des Gabelstaplers defekt. Stapler, Verteilerkasten und eine Mauer wurden beschädigt. Alleine der Schaden am Stromkasten wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. |erf

Graffiti-Sprayerin erwischt

Weilerbach (ots) – Eine mutmaßliche Graffiti-Sprayerin hat die Polizei in der Nacht zu Freitag in Weilerbach geschnappt. Die 21-Jährige steht im dringenden Verdacht, durch Graffiti-Schmierereien mehrere Verteilerkasten und andere Gegenstände mit Farbe verunstaltet zu haben. Auf die bereits polizeibekannte Frau kommt nun eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Zeugen verständigten gegen halb 12 die Polizei, weil sie mehrere Personen beobachtet hatten, die in der Sonnenstraße einen Verteilerkasten besprühten. Die ausgerückte Streife stellte zwar vor Ort den frisch beschmierten Verteilerkasten fest, von den Tätern war aber zunächst nichts mehr zu sehen.

Bei der weiteren Suche im Ort entdeckten die Beamten allerdings weitere Graffiti im gleichen Stil und wurden dann auch auf ein Trio aufmerksam, auf das die Zeugenbeschreibung passte. Beim Anblick des Polizeifahrzeugs flüchtete die Gruppe in einen nahe gelegenen Park.

Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten ein Mitglied des Trios stellen. Es handelte sich um die 21-jährige Frau. Sie hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich Sprühdosen und Handschuhe befanden.

Die Sachen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri