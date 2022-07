Frankfurt – Innenstadt: Mann läuft mit Messer durch die Innenstadt

Frankfurt (ots) – (la) Am Donnerstag, den 21.07.2022, konnte gegen 13:00 Uhr,

ein 35-Jähriger mit einem großen Küchenmesser in der Klingerstraße festgenommen

werden.

Nachdem ein Zeuge den Notruf verständigt hatte, weil ein aggressiver Mann mit

einem großen Messer durch die Klingerstraße laufe, wurden mehrere Streifenteams

zu der genannten Örtlichkeit geschickt. Dort konnten sie den beschriebenen

35-Jährigen antreffen, der sich mittlerweile an einem Tisch niedergelassen

hatte. Der Mann wurde mehrfach durch die Beamten angesprochen, reagierte jedoch

nicht.

Schließlich gelang es den Polizeibeamten den 35-Jährigen zu überwältigen und das

Messer sicherzustellen. Vor den Beamten gab dieser an, das er sich das Messer

soeben in einem Laden gekauft habe, um sich ein Sandwich zu schneiden.

Bei dem Mann wurde ein Atemalkohol von 0,72 Promille gemessen und es wurde ihm

ein Platzverweis ausgesprochen. Strafbare Handlungen konnten nicht festgestellt

werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebduo auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt – (la) Am Donnerstag, den 21. Juli 2022, konnten gegen 22.50 Uhr

in der Kaiserstraße zwei Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen werden.

Zivile Polizeikräfte beobachteten, wie ein 23-Jähriger einem 56-Jährigen das

Mobiltelefon aus der Hemdtasche zog. Das Opfer bemerkte die Tat und wollte den

Täter zur Rede stellen, dieser hatte das Telefon jedoch schon an seinen

23-Jährigen Komplizen weitergereicht. Bevor der Komplize mit dem Telefon

flüchten konnte, schritten die Polizeibeamten ein, nahmen die beiden 23-Jährigen

fest und konnten dem 56-Jährigen sein Telefon wieder aushändigen.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Wohnanhänger abgebrannt

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (21. Juli 2022) kam es auf einem

Gartengrundstück in Bergen-Enkheim zu einem Brand eines Wohnanhängers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich gegen 18:30 Uhr eine 65-jährige Frau

in einem Wohnanhänger auf einem Kleingarten im Klingenweg auf. Offenbar erhitzte

sie zu diesem Zeitpunkt auf einem Gaskocher Wasser und begab sich dann zu ihrem

Nachbar auf das angrenzende Grundstück. In der Folge geriet der Wohnanhänger aus

bislang unbekannten Gründen in Brand. Wenig später kehrte die 65-Jährige zurück,

ihre Löschversuchte schlugen jedoch fehl. Der kurz darauf in Vollbrand stehende

Wohnanhänger brannte bis auf die Karosserie ab. Eine Ausbreitung der Flammen

konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden, die den Brand löschte.

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Frankfurt – Ginnheim: 35-jährige Frau festgenommen

Frankfurt – (dr) Eine 35 Jahre alte Frau sorgte am gestrigen Nachmittag in

der Prächterstraße für einen Polizeieinsatz, nachdem sie ihren Vater mit einer

Gabel verletzt hatte.

Gegen 13:45 Uhr griff eine 35-jährige Frau ihren Vater in einer Ginnheimer

Wohnung mit einer Gabel an und verletzte diesen unter anderem am Kopf. Er konnte

in der Folge zusammen mit der Mutter der 35-Jährigen die Wohnung verlassen,

musste jedoch aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus

behandelt werden.

Die Beschuldigte hatte sich zwischenzeitlich in ihr Zimmer begeben. Als mehrere

alarmierte Polizeikräfte in der Wohnung eintrafen, stach sie durch den Türspalt

mit einer Gabel in Richtung der Beamten. Im weiteren Verlauf versperrte sie mit

mehreren Gegenständen den Zugang zu ihrem Zimmer. Eine mündliche Verhandlung

über ein Zimmerfenster lief erfolglos. Letztlich gelang es Beamten des

Überfallkommandos das Zimmer zu betreten, sodass die 35-Jährige festgenommen

werden konnte. Die offenbar psychisch erkrankte Frau kam im Anschluss in die

psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Bundesautobahn 5: Festnahmen nach Pkw-Diebstahl

Frankfurt – (fue) Einer Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt fiel

am Freitag, den 22. Juli 2022, gegen 02.30 Uhr, ein Opel Astra auf der BAB 5 in

Fahrtrichtung Kassel auf. An dem Wagen befanden sich Frankfurter Kennzeichen,

welche in der Zeit zwischen dem 9. Juli und dem 19. Juli 2022 von einem Pkw

entwendet wurden, welcher in der Werner-Bockelmann-Straße geparkt stand.

Am Autobahnkreuz Bad Homburg versuchte der Fahrer des mit sechs Personen

besetzten Astra durch ein ruckartiges Abbiegen in einen Wirtschaftsweg der

Polizeistreife zu entkommen. Da er für dieses Fahrmanöver jedoch deutlich zu

schnell war, kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke,

überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen des Opel blieben bei

dem Unfall unverletzt.

Wie sich herausstellte, wurde der Wagen von einem 15-Jährigen ohne Führerschein

und unter Drogeneinfluss geführt. Die fünf weiteren Personen sind zwischen 14

und 17 Jahre alt. Der Opel Astra wurde in der Zeit zwischen dem 14. Juli und dem

15. Juli 2022 im Nieder-Kirchweg gestohlen. Nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen wurden die jungen Leute wieder entlassen. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt-Sossenheim: Missbrauch von Notrufen, Vortäuschen einer Straftat

Frankfurt – (fue) Am Donnerstag, den 21. Juli 2022, gegen 19.35 Uhr, ging

beim Polizeinotruf ein Anruf ein, wonach es in der Renneroder Straße zu einem

lautstark geführten Streit unter Nachbarn gekommen sei. Auf Grund anderer

Einsatzlagen konnten hierzu zunächst keine Revierkräfte entsandt werden.

Gegen 20.05 Uhr ging durch den gleichen Anrufer eine Mitteilung beim Notruf ein,

wonach nun eine Person mit einem Messer im Rücken auf der Straße läge und eine

Person mit einer Schusswaffe flüchtig sei. Dazu konnte der Anrufer noch eine

genaue Personenbeschreibung des Flüchtigen abgeben.

Alle verfügbaren Kräfte wurden nun zum angeblichen Geschehensort entsandt. Die

Verkehrsmaßnahmen mussten verstärkt und immer wieder einlaufende Passanten und

Neugierige von dort abgehalten werden. Am vermeintlichen Tatort ließen sich

keine Feststellungen treffen. Insbesondere konnte keine verletzte Person dort

angetroffen werden. Dafür fiel den Einsatzkräften ein junger Mann auf, auf den

die zuvor durch den Anrufer abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Diese

Person, ein 15-Jähriger, wurde durch die Einsatzkräfte festgenommen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei

dem 15-Jährigen um den Anrufer selbst gehandelt hat und er sich vor Ort von der

Wirkung seines Anrufes überzeugen wollte. Das für die Anrufe benutzte

Mobiltelefon konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Noch während der

laufenden Maßnahmen wurde die Mutter des 15-Jährigen durch eine Nachbarin

verständigt und erschien am Einsatzort. Dort erlitt sie einen Schwächeanfall und

musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 15-Jährige wird sich wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und dem

Vortäuschen einer Straftat zu verantworten haben. Zudem wird eine

Einsatzkostenübernahme geprüft.