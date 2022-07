Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

K15 bei Butzbach: Sperrung nach Verkehrsunfall – eine Person verletzt / Strecke wieder frei (Folgemeldung)

Gegen 11.45 Uhr war es auf der Kreisstraße zwischen Hoch-Weisel und Münster zu einem Alleinunfall gekommen, in dessen Rahmen der Fahrer eines Mazda die Kontrolle über seinen PKW verlor. Das Auto überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde der 84-jährige Fahrzeugführer im Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den aus dem Wetteraukreis stammenden Mann mit schweren- aber, nach bisherigem Kenntnisstand, wohl nicht lebensbedrohlichen Verletzungen und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 13.20 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder frei befahrbar.

Ober-Mörlen: Wohnhausbrand (Folgemeldung)

Der einzige Bewohner des im Osten von Ober-Mörlen in Brand geratenen Einfamilienhauses blieb unverletzt. Aktuell ist die Feuerwehr vor Ort noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Gebäudeschaden ist groß, das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es am Freitagvormittag zum Ausbruch der Flammen kommen konnte. Bislang haben sich keinerlei Hinweise ergeben, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten würden.

Friedberg: Rucksack geraubt – Polizei sucht wichtige Zeugin

Am Dienstagnachmittag (19.7.22) gerieten in der Verlängerung der Städterstraße nahe der Kleingartenanlage eine 42-Jährige und ein 40-Jähriger in Streit, in dessen Rahmen der Beschuldigte die Geschädigte schließlich zusammengeschlagen- und ihr einen Rucksack entrissen haben soll. Zeugen waren gegen 15.30 Uhr auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Vor dem Eintreffen der ersten Streifen flüchtete der Tatverdächtige. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Weiterhin soll es eine, der Polizei namentlich noch nicht bekannt Zeugin geben, die das Geschehen ebenfalls beobachtet haben müsste. Diese soll mit einem weißen Kombi in Richtung Kleingärten unterwegs gewesen sein, woraufhin sie von einer Zeugin mit Gesten zum Anhalten gebeten worden war. Die Kripo in Friedberg ermittelt aufgrund des beschriebenen Geschehens wegen Raubes und bittet die Fahrerin des weißen Kombis, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Vilbel: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Rodheimer Straße kam es am Dienstagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr hatte ein derzeit noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford Focus touchiert, wobei nicht unerhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite entstanden. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Nun ermittelt die Polizei in Bad Vilbel und sucht nach möglichen Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.