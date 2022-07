Wetzlar-Nauborn und Braunfels: Enkeltrick- Senioren kennen die Masche und informieren die Polizei

Gleich zweimal versuchten dreiste Betrüger am Mittwoch (20.07.2022) Senioren in Braunfels und Wetzlar-Nauborn um ihr Erspartes zu bringen.

Die unbekannten Anruferinnen gaben sich als Töchter aus und berichteten in bekannter Weise von einem schweren Verkehrsunfall. In beiden Fällen sollten die angeblichen Töchter Kautionen von mehr als 100.000 Euro bezahlen.

Der aus Braunfels stammende 91-Jährige kannte die Masche, rief seine wirkliche Tochter an und war somit beruhigt. Ebenso kam der richtige Sohn bei einem 80-jährigen Nauborner ins Spiel. Auch hier flog der versuchte Betrug schnell auf.

In beiden Fällen waren die Betrüger erfolglos.

Die Polizei rät daher abermals:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen!

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder in einem Bankschließfach.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor oder sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Diese Verhaltensweise sollten innerhalb der Angehörigen immer wieder besprochen und angesprochen werden.

Haiger: Zwei Verletzte und 16.000 Euro Sachschaden

Heute Morgen (22.07.2022) kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kalteiche. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem weißen Kia Ceed auf der Bundesstraße 54 von Haiger-Allendorf in Richtung Wilnsdorf. Ein 30-Jähriger kam mit seinem VW Golf aus dem Kalteichering und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Haiger abbiegen. Er übersah offenbar die vorfahrtsberechtige Kia-Fahrerin und krachte mit seinem weißen Golf in den Kia. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Die aus dem Westerwaldkreis stammende 23-Jährige und der aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein stammende 30-jährige VW-Fahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten Beide in umliegende Krankenhäuser.

Unfallfluchten:

Dillenburg: Opel Corsa touchiert

Beim Vorbeifahren touchierte am Donnerstagmittag (21.07.2022), um 11:50 Uhr ein grüner Kastenwagen, ähnlich eines VW Caddy, einen am Wilhelmsplatz in Höhe der Sparkasse, stehenden blauen Opel am vorderen linken Kotflügel. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 400 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallflucht im Parkhaus

Zu einem Parkplatzrempler kam es am 15.07.2022 im Forum-Parkhaus. Ein 22-Jähriger stellte seinen weißen BMW gegen 15:00 Uhr in der untersten Ebene in der Parkreihe gegenüber dem Eingang im Parkhaus ab. Als er gegen 20:00 Uhr zu seinem 235i zurückkehrte bemerkte er einen Schaden am Fahrzeugheck links. Die Reparatur wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Auto am Krankenhaus beschädigt

Vermutlich beim Ausparkten stieß am Montag (18.07.2022) ein Unbekannter gegen ein A5 Cabriolet. Der graue Audi stand zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr in der 5. Etage gegenüber der Auffahrt zur 6. Parkebene im Parkhaus am Klinikum in der Forsthausstraße. Offenbar fuhr ein Unbekannter aus der gegebenüberliegenden Parkreihe und stieß hierbei gegen die Front des Audis. Die Reparatur des Schadens an der Motorhaube, Frontschürze, Frontscheinwerfer und Kotflügel wird rund 8.000 Euro kosten. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang ein weißes Auto und dessen Fahrer: Wem ist der Unfallfahrer aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem unfallverursachenden weißen Auto geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Leun-Bissenberg: 3.000 Euro Schaden

Ein unbekannter Unfallfahrer touchierte am Sonntag (17.07.2022) einen geparkten Ford. Der schwarze Ranger stand zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr am Feldweg der Vogelschutzhütte. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter das Auto am Radkasten vorne links. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern flüchtete er von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.