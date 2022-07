Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – 85-Jähriger auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes geschlagen, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (20. Juli) kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Itzelstraße in Bad Wildungen zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Täter. Dies wurde von Zeugen beobachtet, die gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden.

Ein 85-jähriger Bad Wildunger war gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäftes. Plötzlich griff ihn der unbekannte Täter an und schlug ihn von hinten gegen seine Beine. Der Senior stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Angriff konnte von drei bisher namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet werden, die dem 85-Jährigen noch zur Hilfe eilten. Nach Angaben des Geschädigten wurden die drei Zeugen von dem Unbekannten beschimpft.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

40 bis 50 Jahre alt,

etwa 180 – 185 cm groß,

dunkle Haare und dunkler Bart,

war dunkel bekleidet und führte einen Rucksack mit.

Die drei noch unbekannten Zeugen und auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen und der Tel. 05621/70900 zu melden.