Südhessen: Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“/Über 3000 Schülerinnen und Schüler in südhessischen Kinos

Südhessen – Im Rahmen der vom Polizeipräsidium Südhessen, Rotary-Clubs der

Region und dem Verein Bürger und Polizei Bergstraße e.V. initiierten, sowie

weiteren Hilfestellen und Kooperationspartnern unterstützten Präventionskampagne

gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen „Brich Dein

Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“, nahmen bei insgesamt 11

Kinoveranstaltungen im Juni und Juli in Südhessen, so im Kinopolis und Citydome

Darmstadt, im Kinopolis Viernheim, im Luxor Filmpalast Bensheim und in den

Erbacher Lichtspielen, insgesamt 3055 Schülerinnen und Schüler teil. Rund 100

Lehrkräfte erhielten zudem umfangreiches Fortbildungsmaterial für die

entsprechende Aufbereitung des Themas im Schulunterricht.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach weiteren Kino-Terminen sind im 2. Halbjahr

2022 weitere drei Veranstaltungen, inklusive einer Veranstaltung für

Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Groß-Gerau geplant.

Der von der Filmwelt Verleihagentur Berlin schulisch aufbereitete Dokumentarfilm

„Gefangen im Netz“ zeigte den Kinobesuchern in fesselnden Bildern das Drama

dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz

mit fiktiven Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt

bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema

Missbrauch an Jugendlichen im Netz warf und Schülerinnen und Schüler

sensibilisieren sollte, schlossen sich bei allen Veranstaltungen Fragerunden in

den Kinosälen an. Mit der Thematik tagtäglich befasste Polizeibeamtinnen und

-beamte sowie Vertreter der Hilfestellen und der Schulen standen den

Schülerinnen und Schülern hierbei für Fragen zur Verfügung.

Bergstrasse

Lorsch: Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuck

Lorsch – Ein Wohnhaus in der Kolpingstraße geriet am Freitagmittag

(22.07.), gegen 12.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte drang

durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendete anschließend mehrere

Schmuckstücke aus einer Kommode. Als der Täter von anwesenden Bewohnern des

Hauses bemerkt wurde, flüchtete er mit der Beute aus dem Fenster, über

angrenzende Grundstücke, in Richtung Siegfriedstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der

Flüchtige ist etwa 30 Jahre alt, hat kurze, dunkle Haare, einen Dreitagebart und

trug ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Laut Aussagen der Zeugen soll

der Mann ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Birkenau: Einbruch in Wohnhaus

Birkenau – Ein Wohnhaus in der Schulstraße in Löhrbach suchten sich

Kriminelle am Donnerstag (21.07.), in der Zeit zwischen 7.20 und 13.00 Uhr, für

einen Einbruch aus.

Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang in die

Räumlichkeiten und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen

mehrere hundert Euro mitgehen.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach

unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt: Radfahrerin von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Am 19.07.2022, gg. 12:00 Uhr, kam es in der Eichbergstraße zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der 21-jährige

Fahrer des Pkw befuhr vor der Fahrradfahrerin die Eichbergstraße in Richtung

Hermannstraße und kam im Bereich der Mornewegschule verkehrsbedingt zum Stehen.

Um anschließend an dem vor ihm haltenden Pkw vorbeifahren zu können, setzte der

Fahrer seinen Pkw zurück. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr

auf den Pkw auf. Am Pkw entstand Sachschaden.

Die Fahrradfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne das ihre

Personalien aufgenommen werden konnten.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall

beobachtet haben, oder Hinweise auf die Radfahrerin geben können.

Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151/969-0

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Indoor-Plantagen in Darmstädter Wohnung sichergestellt / Kriminalpolizei ermittelt gegen drei Tatverdächtige (FOTO)

Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg – Nachdem die Polizei am

Dienstagnachmittag (17.7.) mehrere Indoor-Plantagen in einer Wohnung in der

Moltkestraße entdeckt hat, hat die Kriminalpolizei gegen drei Tatverdächtige ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Rettungsleitstelle hat gegen 17.30 Uhr die Polizei über einen dort

ausgelösten Rauchmelder informiert. Bei Überprüfung des Rauchmelders stellten

die Einsatzkräfte Indoor-Plantagen mit über 80 Cannabis-Pflanzen und diversen

Anbauutensilien fest. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnten drei

tatverdächtige Männer im Alter von 32 bis 36 Jahren ermittelt und für deren

Wohnungen, unter anderem in Ober-Ramstadt und Roßdorf, Durchsuchungsbeschlüsse

beim Amtsgericht Darmstadt erwirkt werden. In den darauffolgenden Tagen

durchsuchten die Beamtinnen und Beamte mit Unterstützung eines Drogenspürhundes

mehrere, damit in Zusammenhang stehende, Gebäude. Hierbei nahm die Polizei unter

anderem 930 Gramm Marihuana, 115 Gramm Haschisch, 48 Gramm Kokain, mehrere

Luftdruckwaffen und über 30.000 Euro Bargeld in amtliche Verwahrung.

Wegen unter anderem des Verdachts der illegalen Herstellung von Cannabis werden

sich die Tatverdächtigen in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die

Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Weiterstadt-Gräfenhausen: Gartenlokal im Visier Krimineller

Weiterstadt – Nach dem versuchten Einbruch noch unbekannter Täter in ein

Gartenlokal im Triftweg hat das Kommissariat 42 in Darmstadt die weiteren

Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Kriminellen

in der Zeit zwischen Mittwoch (20.7.), 21 Uhr und Donnerstag (21.7.), 10.30 Uhr

an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand

und die Täter flüchteten. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der

Rufnummer 06151/969-41310, in Verbindung zu setzen.

Roßdorf: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf – Ein Mehrfamilienhaus in der Schulgasse rückte in der Nacht zum

Freitag (22.7.) in das Visier eines bislang unbekannten Kriminellen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machte er sich an einer Terrassentür gegen 3.40

Uhr zu schaffen und gelangte in die Wohnung. Offenbar wurde er bei seinem

Vorhaben durch weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses bei seinem kriminellen

Vorhaben gestört und flüchtete unerkannt.

Der Flüchtige soll zwischen 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wurde

auf circa 1,80 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als schlank beschrieben. Er

trug eine Jeans mit einer Jacke und hatte eine Base-Cap auf. Sein Gesicht war

mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Ersten Ermittlungen zufolge machte er keine Beute, hinterließ dennoch einen

Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Gross-Gerau

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen in der Innenstadt, Höhe Stadtkirche/Marktplatz

Rüsselsheim

Am vergangenen Dienstag (19.07.) fuhr, gegen 19:25 Uhr, ein 63-jähriger Rüsselsheimer mit seinem schwarzen Opel Corsa auf der Frankfurter Straße in Richtung Mainzer Straße. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Rüsselsheim folgte mit ihrem silbernen BMW dem vorausfahrenden Corsa. Vor der Stadtkirche beabsichtigte der Corsa-Fahrer links auf einen verkehrsberuhigten Bereich/Marktplatz zu fahren. Während dieses Manövers stieß die junge Rüsselsheimerin auf unerklärliche Art und Weise mit der Fahrerseite ihres BMW gegen die Beifahrerseite des Corsa, welcher hierdurch über die Gegenfahrbahn hinweg mit einem in der Frankfurter Straße am Fahrbahnrand geparkten silbernen VW Golf kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten schwerer verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufnahme 1 Stunde gesperrt.

Da die Angaben vor Ort widersprüchlich waren, werden dringend Zeugen gesucht.