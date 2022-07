Rentner attackiert 17-jährige Rollstuhlfahrerin

Bebra (Kreis Hersfeld Rotenburg) – Nicht von seiner besten Seite zeigte

sich ein 74 Jahre alter Rentner aus Hannover am vergangenen Sonntag (17.7.) im

Bahnhof Bebra. In einem Fahrstuhl bedrängte, schubste und beleidigte der

74-Jährige eine 17-jährige Rollstuhlfahrerin aus Leck in Nordfriesland.

Die Jugendliche, die in Begleitung von Freunden den Fahrstuhl nutzte, um das

Gleis zu wechseln, bat den 74-Jährigen und dessen Begleiterin, nicht auch noch

in den Fahrstuhl zu steigen, da es bereits sehr eng darin war.

Dies interessierte den Senior allerdings nicht. Stattdessen quetschte er sich

noch in den Fahrstuhl und ging auf die 17-Jährige los. Er beschimpf-te sie und

schubste das Mädchen, sodass die Rollstuhlfahrerin gegen die Scheibe des

Aufzuges prallte. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Beamte der Polizei Rotenburg leiteten das Strafverfahren gegen den Rentner ein.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Lokführer als Zeuge gesucht

Zeuge des Vorfalls wurde auch ein bislang noch unbekannter Lokführer der

Deutschen Bahn AG. Die Bundespolizei in Kassel bittet den noch Unbekannten, sich

für die laufenden Ermittlungen als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Weitere sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder

über www.bundespolizei.de .

Dreister Dieb greift auf Baumarkt-Parkplatz ins Portemonnaie: Polizei erbittet Hinweise

Kassel-Nord: Das Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag ein 46-Jähriger auf einem Baumarkt-Parkplatz in Kassel. Der spätere Täter hatte den Mann aus Vellmar gegen 14:30 Uhr vor dem Geschäft in der Holländischen Straße, nahe der Stadtgrenze zu Vellmar, angesprochen und um den Wechsel von Kleingeld für einen Einkaufswagen gebeten. Hilfsbereit nahm der 46-Jährige sein Portemonnaie heraus. Plötzlich wurde der Unbekannte zudringlich und griff kurzerhand in die Geldbörse des völlig überrumpelten Vellmarers. Nachdem er sich von dem Mann distanzieren konnte, ging dieser weg und übergab etwas an eine Frau, die offenbar in der Nähe auf ihn gewartet hatte. Erst kurz danach bemerkte der 46-Jährige, dass ihm mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie gestohlen worden waren. Den Dieb beschrieb das Opfer folgendermaßen:

35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare,

Basecap, leichter Schnurrbart, trug ein helles Shirt,

arabisches/ nordafrikanisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen

Deutsch.

Die auf den Täter wartende Frau soll blond gewesen sein und ein Sommerkleid mit Muster getragen haben.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den Dieb geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Anhänger mit Mini-Bagger im Gesamtwert von ca. 50.000 Euro in Fuldatal gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Ihringshausen in ein Firmengelände eingebrochen und haben dort einen Anhänger mitsamt aufgeladenem Mini-Bagger gestohlen. Dazu hatten die Täter offenbar ein eigenes Fahrzeug verwendet. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Anhängers und Mini-Baggers sowie auf die bislang unbekannten Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7:15 Uhr, ereignet. Die Täter hatten zunächst das Tor zu einem benachbarten Firmengelände gewaltsam aufgebrochen. Anschließend begaben sie sich auf diesem Gelände zum Zaun der Baumaschinen-Firma, den sie ebenfalls gewaltsam auftrennten. Von dort entwendeten sie schließlich mit ihrem offenbar selbst mitgebrachten Zugfahrzeug den Transportanhänger von Jotha mitsamt dem Mini-Bagger 2,5 t von Wacker Neuson, Modell Raupenbagger ET 25, Farbe gelb-weiß-grau.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Anhängers oder Baggers geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbruch in Restaurant: Kamera erfasst Täter; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter ist in der vergangenen Nacht in ein Restaurant in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hat eine Geldkassette samt Bargeld erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Nach erster Auswertung der Bilder handelte sich um einen 40 bis 50 Jahre alten, 1,75 bis 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit schulterlangen hellbraunen/ blonden Haaren und Bart ähnlich einem Ziegenbart, der ein helles T-Shirt und eine kurze Hose trug.

Der Einbruch in das Restaurant in der Straße „Die Freiheit“, Ecke Wildemanngasse, hatte sich gegen 00:45 Uhr in der Nacht ereignet. Wie die später zum Tatort gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes feststellte, hatte der Täter mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Lokal eingestiegen. Anschließend suchte er in dem Restaurant nach Wertsachen und brach die Kasse auf. Durch ein Küchenfenster flüchtete der Einbrecher letztlich mit seiner Beute nach draußen, wo sich seine Spur verliert.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.