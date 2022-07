Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Motorradfahrer verlor Kontrolle: Ursache offenbar Alkoholgenuss – Offenbach/Rumpenheim

(fg) Auf rund 25.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein 45 Jahre alter Motorradfahrer am späten Donnerstagabend in der Steinheimer Straße verursacht hat. Gegen 22.50 Uhr befuhr der Honda-Fahrer die Steinheimer Straße, verlor in Höhe der Einmündung zur Hesselbuschstraße die Kontrolle über seine Maschine und krachte gegen einen geparkten Mercedes Kombi. Zeugen meldeten den Unfall beim Polizeirevier, das unmittelbar eine Streife zum Unfallort entsandte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim verunfallten Fahrer ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Aufgrund des Verdachts einer Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde ein Verfahren eingeleitet.

Autoaufbrecher stahlen Werkzeug – Offenbach

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Freitag in der Sprendlinger Landstraße aus einem Mercedes Sprinter Werkzeug. Zwischen 20 und 7.30 Uhr stand der weiße Transporter auf dem Parkplatz zwischen Bahngleis und Robert-Koch-Straße. Die Täter hatten eine Scheibe zertrümmert, um an die Ladefläche zu gelangen. Sie stahlen unter anderem eine Bohrmaschine, einen Laser, eine Flex sowie Akkuschrauber. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 dankbar.

Helfer mit Leiter bitte melden! – Obertshausen

(aa) Die Kriminalpolizei Offenbach sucht einen Passanten, der bereits am Samstag, 9. Juli 2022, (Uhrzeit ist bislang nicht bekannt) in der Lämmerspieler Straße einer jungen Frau mit einer nicht alltäglichen Aktion zur Hilfe kam. Nachdem die Frau ihn aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses anlässlich einer offensichtlichen Notsituation angesprochen hatte, holte der etwa 25-Jährige eine in der Nähe befindliche Leiter herbei, stellte diese an die Hauswand und half ihr, aus dem Zimmer abzusteigen. Der Helfer ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er war an diesem Samstag mit einer Bluejeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die Kripo geht davon aus, dass dieser wichtige Zeuge im Bereich der Lämmerspieler Straße wohnt oder Bezugspunkte dorthin hat. Er wurde von dem Opfer schon mehrfach in dem Wohngebiet, insbesondere in den dortigen Einkaufsgeschäften, gesehen. Hintergrund der Zeugensuche ist ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Gewaltdelikte zum Nachteil der jungen Frau, die sich an dem Tag zur Flucht entschlossen hatte. Der beschriebene Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zwei Wildunfälle am frühen Freitag – Langen

(aa) Laut Unfallstatistik ereigneten sich 1.368 Wildunfälle im Jahr 2021 (229 mehr als 2020) auf unseren Straßen, wobei es bei fast 99 Prozent der Fälle zu keinem Personenschaden kam. So auch am frühen Freitag, als die Beamten der Polizeistation Langen gleich zwei Wildunfälle aufnahmen. Die Autofahrer blieben wohl unversehrt, allerdings verendeten zwei Rehe. Gegen 3 Uhr war ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Prinzessin-Margaret-Allee (Kreisstraße 168) aus Richtung Egelsbach unterwegs, als in Höhe der Bombruchschneise ein Reh die Straße kreuzte und ein Zusammenstoß von dem Hattersheimer nicht mehr verhindert werden konnte. An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Gut eine Stunde später fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW auf der Bundesstraße 486, als kurz vor der Abfahrt Langen Zentrum ebenfalls ein Reh die Straße querte und der Rödermarker mit seinem Lupo das Tier erfasste. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Main-Kinzig-Kreis

Einbrecher erbeuteten Werkzeuge aus Garage – Hanau

(fg) In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Garage, die als gewerblicher Lagerraum genutzt wird, eingestiegen und entwendeten Werkzeuge. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, hebelten die Eindringlinge das Rolltor auf und sackten ihre Beute ein. Die Garage befindet sich in einem Garagenkomplex im Industriegebiet in der Nicolaystraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen zur Tatausführung gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Renault Clio – Hanau

(fg) Wegen Sachbeschädigung an einem in der Grimmelshausenstraße geparkten Renault Clio ermittelt nun die Polizei in Hanau. Der silberne Kleinwagen wurde am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Grimmelshausenstraße abgestellt. Als der Eigentümer am Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er unter anderem eine eingeschlagene Scheibe fest. Zudem befanden sich zwei weitere kreisförmige Beschädigungen an der Windschutzscheibe, die möglicherweise durch einen Steinwurf verursacht wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-0 auf der Wache zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 30. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Schon kleine Veränderungen der gefahrenen Geschwindigkeit kann entscheidend sein! Wussten Sie dies: Eine Aufprallgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern entspricht einer Fallhöhe aus dem 1. Stock eines Hauses. Bei 70 Stundenkilometern wäre der Aufprall vergleichbar mit einem Sturz aus dem 6. Stockwerk eines Hauses. Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Strecken zum Zwecke des Lärmschutzes, an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: