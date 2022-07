Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Whatsapp-Betrüger erfolgreich,

Hochtaunuskreis, 20.07.2022 / 21.07.2022

(pa)In den vergangenen Tagen waren Kriminelle mit der Masche des Whatsapp-Betrugs im Hochtaunuskreis erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „Whatsapp“ versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein naher Angehöriger aus, der zuvor sein Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch in den beiden Fällen, die sich jüngst im Hochtaunuskreis ereigneten, in denen ein Herr aus Bad Homburg sowie eine Dame aus Neu-Anspach in hilfsbereiter Absicht Überweisungen von insgesamt mehreren Tausend Euro tätigten. Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der Polizei.

Jugendlicher stiehlt Geldbörse,

Bad Homburg v. d. Höhe, Graf-Stauffenberg-Ring, 21.07.2022, gg. 16.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am Donnerstag eine Bürgerin während eines Spielplatzbesuches bestohlen. Die Frau hielt sich gegen 16.15 Uhr auf einem Kinderspielplatz im Graf-Stauffenberg-Ring auf und hatte ihre Handtasche einige Meter entfernt auf einer Sitzbank abgestellt, als sie beobachten konnte, wie ein Jugendlicher in die Tasche griff und ihre Geldbörse entnahm. Darauf angesprochen ergriff der junge Dieb die Flucht in Richtung Landwehrweg, wo er das Portemonnaie nach Entnahme des Bargelds wegwarf. Der Täter wird beschrieben als etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 170cm bis 175cm groß und schlank bis zierlich. Er habe schwarzes Haar gehabt, das etwas länger und leicht gelockt gewesen sei. Er soll einen dunklen Teint und eine breite Nase gehabt haben. Getragen habe der Jugendliche eine olivgrüne Hose. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Dieb lenkt Kind in Bäckerei ab,

Oberursel, Vorstadt, 21.07.2022, gg. 15.35 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag war ein Trickdieb in Oberursel am Werk. Eine Bürgerin befand sich gegen 15.35 Uhr mit ihrem 11-jährigen Sohn in einer Bäckereifiliale in der Straße „Vorstadt“. Als der Junge kurze Zeit allein an einem Tisch saß, nutze ein dreister Dieb die Gelegenheit und lenkte das Kind geschickt ab, um unbemerkt eine auf dem Tisch liegende Brieftasche mit Dokumenten zu stehlen. Beschrieben wurde der Täter als etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 170cm groß. Er soll weißes Haar gehabt und ein gelbes Shirt getragen haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Vandalismus auf Spielplatz,

Steinbach, An den Kindergärten, 21.07.2022, 20.00 Uhr bis 22.07.2022, 06.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag kam es auf einem Steinbacher Kinderspielplatz zu mehreren Sachbeschädigungen. Wie am Freitagmorgen festgestellt werden musste, hatten Unbekannte ein in der Straße „An den Kindergärten“ gelegenes Spielplatzgelände betreten und an mehreren Stellen ihre Zerstörungswut walten lassen. Neben einem Sonnensegel wurde ein Schild sowie die Scheibe eines Schaukastens mutwillig beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 zu melden.