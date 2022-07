Auto in Limburg aufgebrochen,

Limburg, Brüsseler Straße, Donnerstag, 21.07.2022, 00:00 Uhr bis 09:35 Uhr

(wie) In Limburg haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Ein 25-Jähriger hatte einen grauen Seat Terraco in einer Parkbucht vor einem Hotel in der Brüsseler Straße abgestellt. Als er gegen 09:35 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. So gelangten sie in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten Kamera-Equipment daraus. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf circa 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Mit gestohlenem Motorroller vor Polizei geflüchtet, Limburgburg, Gutenbergring, Donnerstag, 21.07.2022, 19:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend floh ein polizeibekannter Jugendlicher in Limburg mit einem gestohlenen Motorroller vor einer Polizeistreife. Zeugen informierten die Polizei gegen 19:40 Uhr über einen Motorroller ohne Kennzeichen, der im Bereich Gutenbergring von zwei Jugendlichen gefahren würde. Eine Streife entdeckte den beschrieben Motorroller im Gutenbergring. Der Fahrer beschleunigte beim Erblicken des Streifenwagens sofort und floh vor der Polizei. Die Beamten erkannten den 16-jährigen Fahrer sofort, da sie regelmäßig mit ihm zu tun haben. Deshalb wurde die Verfolgung auch schnell abgebrochen, um keine anderen Mitbürger zu gefährden. Der genutzte Motorroller wurde später im Egenolfpark an der Blumenröder Straße gefunden und sichergestellt. Das Zweirad war am vergangenen Samstag gestohlen worden. Der 16-Jährige wird sich nun wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verantworten müssen.

Einbruchsversuch vereitelt,

Weilburg, Neugasse, Freitag, 22.07.2022, 02:00 Uhr

(wie) In Weilburg versuchten zwei Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Mehrfamilienhaus einzudringen, sie wurden von einem aufmerksamen Nachbarn verscheucht. Ein Anwohner der Neugasse rief gegen 02:00 Uhr die Polizei, da er gerade beobachtet hatte wie Einbrecher an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aktiv waren. Als er die Einbrecher ansprechen wollte, liefen diese in Richtung Marktplatz davon. Der Nachbar konnte sogar ein kurzes Video der Täter aufnehmen. Die Polizei fahndete nach den Tätern und nahm den Tatort auf. Hierbei wurden eindeutige Einbruchspuren am Haus entdeckt. Die beiden Einbrecher sollen eine normale Figur gehabt haben. Einer war dunkel gekleidet und trug eine Basecap. Der andere war mit einer blauen Jeans und einem dunkeln Oberteil mit weißer Aufschrift am Rücken bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Mörsergranaten bei Baggerarbeiten gefunden, Mengerskirchen, Zu den Erlen, Donnerstag, 21.07.2022, 13:45 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurden bei Baggerarbeiten in Mengerskirchen Kampfmittel aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt, diese mussten entschärft werden. Ein Bauunternehmer verständigte gegen 13:45 Uhr die Polizei, da bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet Mörsergranaten freigelegt worden waren. Eine Streife der Weilburger Polizei sicherte den Fundort und übermittelte Bilder der Granaten an den Kampfmittelräumdienst. Aufgrund der Entfernung zu weiteren Wohnhäusern konnte auf eine Evakuierung verzichtet werden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Granaten gegen 16:00 Uhr und entsorgte die Überreste.

Holz ohne Aufsicht im Freien verbrannt, Dornburg-Thalheim, Donnerstag, 21.07.2022, 18:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde bei Thalheim eine größere Menge Holz im Freien verbrannt und das noch ohne den Brand zu beaufsichtigen. Über die Rettungsleitstelle wurde eine offene Feuerstelle in der Nähe des Hofes Bärhöhl gemeldet. Nach einiger Zeit konnte eine Streife die Feuerstelle ausfindig machen und die Feuerwehr zum Brand lotsen. Es befand sich niemand bei dem absichtlich gelegten Feuer, es wurden Holzsperrabfälle verbrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim konnte das Feuer in der Größe eines PKW schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Der wahrscheinliche Verursacher konnte ermittelt werden. Feuerwehr und Polizei weisen nochmals eindringlich darauf hin, dass jegliches Entzünden von Feuer im Freien derzeit wegen der immensen Brandgefahr untersagt ist. Wenn die Situation sich entspannt und dies wieder erlaubt werden sollte, ist auch dann ein Feuer ohne Aufsicht einfach nur leichtsinnig.

Auto überschlägt sich bei Beselich,

Beselich-Obertiefenbach, Heckweg, Freitag, 22.07.2022, 09:50 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen wurde bei Obertiefenbach ein Mann bei einem Unfall verletzt, als sich sein Auto überschlug. Der 52-Jährige war mit seinem Auto auf dem Heckweg unterwegs. Hier kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch ein Bohnenfeld, querte einen Feldweg und dann weiter über eine Wiese in Richtung Tiefenbach. Als das Fahrzeug in einen Graben geriet, überschlug es sich und kam dann zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Gemarkung Hadamar, Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Autobahnpolizei

Autofahrer auf Autobahn zum Anhalten gezwungen und attackiert, Elz, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 21.07.2022, 20:50 Uhr

(wie) Am Elzer Berg haben am Donnerstagabend zwei Autofahrer einen dritten zum Anhalten gezwungen und diesen dann angegriffen. Ein 24-Jähriger befuhr mit einem VW die A3 von Köln in Richtung Frankfurt auf dem linken von drei Fahrstreifen. An der Geschwindigkeitsmessanlage am Elzer Berg verlangsamte er die Fahrt. Dies missfiel offensichtlich zwei nachfolgenden Mercedesfahrern aus den Niederlanden, da sie dem VW extrem nah auffuhren und gestikulierten. Nachdem der 24-Jährige nach rechts gewechselt hatte, soll der erste Mercedesfahrer neben den VW gefahren sein und habe Beleidigungen auf Türkisch aus dem Fenster gerufen. Anschließend setzte sich ein Mercedes vor den VW und der andere fuhr daneben. Gemeinsam bremsten die Fahrer den VW aus und zwangen ihn durch Abdrängen zum Anhalten auf dem Standstreifen. Der 24-Jährige schloss sich nun in seinem Fahrzeug ein, da die Mercedesfahrer ihn nun attackierten, gegen das Auto schlugen und gegen den Außenspiegel traten. Sie versuchten mehrfach die Türe zu öffnen und drohten dem 24-Jährigen. Da sowohl die Angreifer, als auch das Opfer, türkischen Migrationshintergrund haben, konnte man sich gegenseitig verstehen. Anschließend flüchteten die Angreifer mit ihren Fahrzeugen. Sie konnten später auf der Tank- und Rastanlage Medenbach entdeckt und festgenommen werden. Nach Vernehmung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden, jeweils 33-Jährigen, Mercedesfahrer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall am Elzer Berg beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0611/345-4140 zu melden.