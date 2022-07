Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bellheim (ots) – Ein 41-jähriger Rollerfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Dem Rollerfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße in Germersheim. Plötzlich kreuzte ein 7-jähriges Kind zwischen zwei parkenden PKW die Straße. Glücklicherweise fuhr der PKW-Fahrer sehr langsam, sodass das Kind durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt wurde.

Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 wurden zwischen 07:30-08:05 Uhr Schulwegkontrollen an der Nardini-Schule in Germersheim durchgeführt. Es wurden lediglich zwei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Es ergaben sich zudem mehrere Bürgergespräche.

Kontrolle des Durchfahrtsverbot

Lingenfeld (ots) – Am 20.07.2022 wurden zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr Kontrollen “Am Hirschgraben” durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war das Durchfahrtsverbot des landwirtschaftlichen Weges in Richtung Westheim. Es ergaben sich keine Verstöße.