Prävention auf Sommertour – Infos über Betrugsmaschen

Dudenhofen (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger als “falsche Polizeibeamte” oder “falsche Enkel” ältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, an hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu gelangen. Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen unsere Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

Die nächste Station unserer Sommertour ist in Dudenhofen am:

Donnerstag 28.07.2022 in Dudenhofen. Zwischen 10-14 Uhr finden Sie uns in der Speyerer Straße bei der Sparkasse.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz werden wir Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen. Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel “Falsche Polizeibeamte”, “Enkeltrick” oder sogenannte “Schockanrufe” und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Wir informieren Sie immer Freitags, wo unsere Experten in der nächsten Woche unterwegs sind.

Unfallflucht – PKW gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 17:15 Uhr, stürzte eine 40-jährige Fußgängerin ohne Fremdeinwirkung auf dem Gehweg an der Einmündung Lillengasse /Gärtnerstraße. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Beim Aufstehen wurde die Frau durch einen aus der Lillengasse in die Gärtnerstraße abbiegenden PKW leicht am Bein gestreift. Hiernach entfernte sich der schwarze PKW.

Nähere Angaben zu dem PKW konnte die 40-Jährige nicht machen. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und Hinweise zu dem schwarzen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Stein auf Fahrbahn

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 16:00 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin die L454 von Dannstadt Richtung Schauernheim. Hierbei überfuhr die Frau einen auf der Fahrbahn liegenden Ytong-Stein, sodass die Ölwanne beschädigt wurde und ein Sachstand am PKW von 3.000 Euro entstand. Der PKW wurde abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. 2 Stunden gesperrt. In der Speyerer Straße wurde ebenfalls ein Ytong-Stein auf dem Gehweg festgestellt.

Aktuell laufen Ermittlungen zu in der Nähe befindlichen Baustellen. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft der Steine geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.