Unfall mit Radfahrerin – Unbeteiligte 64-Jährige stört Unfallaufnahme

Speyer (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Fahrrad ordnungsgemäß den rechten Radweg in der Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Iggelheimer Straße in entgegengesetzter Richtung, bog nach links in die Straße An der Baumwollspinnerei ein und übersah hierbei die Radfahrerin.

Die 29-Jährige kollidierte mit dem PKW, fing ihr Fahrrad aber noch ab und verhinderte einen Sturz. Sie zog sich leichte Schürfwunden an der linken Hand und am linken Knie zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro durch eine Delle in der Beifahrerseite.

Eine am Unfall unbeteiligte 64-Jährige störte die Unfallaufnahme durch unqualifizierte Kommentare und haltlose Behauptungen erheblich, indem sie eine Kommunikation mit den eigentlich Beteiligten zeitweise unmöglich machte. Aus diesem Grund erteilten die Polizeibeamten ihr einen Platzverweis, den sie zunächst nicht befolgte. Erst als die Beamten sie beharrlich wegschoben, stellte sich bei ihr ein Sinneswandel ein und sie verließ letztlich die Unfallörtlichkeit.

Räuberischer Handy-Diebstahl

Speyer (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 15:30 Uhr betrat ein 25-jähriger Mann einen Handyladen am Postplatz und entwendete dort ein hochwertiges Smartphone. Dieses riss er aus der Sicherung und verließ fluchtartig den Laden. Er konnte jedoch durch Zeugen bei der Tat beobachtet werden. Ein 41-Jähriger rannte dem Mann deshalb hinterher, holte ihn nach ca. 100 Metern ein und forderte den 25-Jährigen auf, das Handy zurückzubringen.

Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Zeugen einmal mit der Faust auf den Hinterkopf und einmal mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Bahnhof davon.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung ergriffen Polizeibeamte den 25-Jährigen auf seiner Flucht im Bereich des St. Guido-Stifts-Platzes. In seiner Umhängetasche fanden die eingesetzten Beamten das entwendete Handy. Des Weiteren befanden sich darin unbenutzte Kosmetikprodukte, bei welchen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Die Polizeibeamten stellten das mutmaßliche und tatsächliche Diebesgut sicher und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest.

Beharrliche Weigerung gegen Hausverbot

Speyer (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 13:30 Uhr entwendete ein 36-Jähriger Wurst in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße und gab die Tat gegenüber der hinzugezogenen Polizeistreife zu. Der Tatverdächtige sowie dessen 31-jähriger Begleiter wurden mit einem Hausverbot der Marktleitung belegt.

Hierüber echauffierte sich der 31-Jährige derart, dass er in Aussicht stellte, nach dem Abrücken der Polizei gleich wieder in den Markt zu gehen.

Die Polizeibeamten erteilten ihm daher einen Platzverweis und drohten ihm die Ingewahrsamnahme an. Der 31-Jährige entfernte sich weiterhin nicht, störte die Anhörung seines Begleiters durch Zwischenrufe und musste letztlich von den Beamten bis zum Abend in Gewahrsam genommen werden.

Diebstahl von Sonnenbrillen

Speyer (ots) – Am 21.07.2022 um 15:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl von 3 Sonnenbrillen aus einem Fachgeschäft für Augenoptik in der Maximilianstraße. Der 25-Jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Dom. Als er die eingesetzten Beamten erblickte, rannte er in Richtung des Altpörtels. In Höhe eines dort befindlichen Kaufhauses holten die Beamten ihn ein und nahmen ihn fest.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten die entwendeten Sonnenbrillen neben weiterem mutmaßlichem Diebesgut auf und stellten die Ware sicher. Sämtliche sichergestellte Artikel haben in Summe einen Wert von ca. 2.184 Euro.