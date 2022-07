Körperverletzung wegen lauter Musik

Mainz (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 kam es in einem Zug auf der Strecke Bad Kreuznach in Richtung Mainz zu einer Auseinandersetzung zweier Männer. Hierbei hörte ein 48-Jähriger scheinbar so laut Musik über sein Smartphone, dass sich ein 24-Jähriger dadurch gestört fühlte. Entsprechend sprach er den Musikfreund an und bat um die Verringerung der Lautstärke. Dies führte zu einer Diskussion und der Angesprochene schlug dem jungen Mann unvermittelt mit seiner Faust ins Gesicht.

Im weiteren Handgemenge erlitt der Geschädigte zusätzlich Kratzer und Abschürfungen im Gesicht. Die Szene wurde durch weitere Reisende beobachtet. Nach Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Mainz wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Der 24-Jährige sowie die Zeugen machten im Bahnhof bei Eintreffen der Polizisten auf sich aufmerksam.

Der 48-jährige Täter hatte sich zwischenzeitlich entfernt, konnte durch die Streife jedoch auf einem anderen Gleis angetroffen werden. Der Mann stellte sich im Rahmen der Überprüfung als polizeibekannt heraus und war bereits zuvor durch Körperverletzungsdelikte in Erscheinung getreten.

Die Verletzungen des jungen Mannes wurden dokumentiert, die Auswertung der Videoüberwachung veranlasst und der Beschuldigte für polizeiliche Maßnahmen mit zum Bundespolizeirevier verbracht. Den 48-Jährigen erwartet nun erneut ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbruch in KiTa

Mainz-Bretzenheim (ots) – Eine Kindertagesstätte im Stadtteil Bretzenheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.07.2022 Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter kletterten zunächst über einen Zaun auf das Gelände und verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude der KiTa.

Nachdem die Räumlichkeiten durchwühlt wurden, stahlen die Täter nur diverse kleineren Gegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat am Tatort erste Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen-Ost/Mitfahrerparkplatz (ots) – 21.07.2022, 17.37 uhr – Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Fahrzeugführers zeigten sich Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.