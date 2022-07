Ingelheim (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 23:50 Uhr fuhren 4 junge Männer mit der RB 33 in Richtung Bahnhof Ingelheim. Während einer Fahrscheinkontrolle, wurde die Zugbegleiterin durch das Quartett beleidigt. Als die Zugbegleiterin einen der Fahrscheine einzog, begann der Inhaber zu randalieren. Die Frau begab sich daraufhin in den Führerstand des Zuges und wurde dorthin durch den Mann verfolgt.

Im weiteren Verlauf schlug dieser gegen die geschlossene Tür. Nach Einfahrt in den Bahnhof Ingelheim verließen die 4 jungen Männer den Zug, wobei sich einer der Männer in den Gleisbereich begab und sich dort vor den bereits langsam anfahrenden Zug legte. Nachdem der Triebfahrzeugführer abgebremst hatte, rief der junge Mann: “Ich finde dich und dann wirst du dafür büßen”, und warf einen Gegenstand gegen die Frontscheibe des Zuges.

Zwei weitere Männer der 4er-Gruppe begaben sich dann ebenfalls in den Gleisbereich, um von dort dann zu dritt auf Bahnsteig 4 zu gelangen. Von dort aus warf dann wiederum einer der jungen Männer eine Flasche in Richtung des Zuges.

Die Sicherung der Videoaufzeichnungen wurde durch die Bundespolizei veranlasst. Gegen die unbekannten Täter wurden Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung, Bedrohung sowie den Versuch der Sachbeschädigung gefertigt.

Drei der vier jungen Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: grauer Kapuzenpullover, längere schwarze Haare zum Pferdezopf gebunden.

Täter 2: Bekleidet mit Fußballtrikot der Türkei mit der Nummer 58.

Täter 3: weißer Pullover, schwarze Weste.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631/340 730 zu melden.