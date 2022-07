Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 12:00 Uhr befand sich eine 65-jährige Fußgängerin in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim auf dem Gehweg vor der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Als diese die Einfahrt der Kreisverwaltung passierte, wurde sie laut eigenen Angaben beinahe von einem PKW erfasst. Der graue oder braune PKW sei mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung der Mannheimer Straße gekommen und auf den Vorplatz der Kreisverwaltung eingebogen. Dann sei der Fahrer ausgestiegen und habe die Bad Dürkheimerin bedroht und beleidigt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

Hettenleidelheim: Fehler vorm Überholen führt zu Unfall

Hettenleidelheim (ots) – Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 13:45 Uhr wollte eine Autofahrerin, die die B 47 von Eisenberg kommend in Richtung Wattenheim befuhr, einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Um sehen zu können, ob dies möglich oder aufgrund Gegenverkehr nicht möglich ist, lenkte sie hinter dem Lkw nach links. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß zwischen linker Seite des Autos und dem Anhänger eines just in diesem Moment im Gegenverkehr befindlichen Lieferwagen-Gespanns. Teile des linken Auto-Außenspiegels trafen auf der Windschutzscheibe des dem Gespann nachfolgenden Lieferwagens auf. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt mit ca. 3600 Euro angegeben wird.

Haßloch: Blitzeinschlag

Haßloch (ots) – Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend (20. Juli, 21 Uhr) ein Blitzeinschlag in Fabrikstraße. Ca. 40 Paletten und Brennholz sind auf einem Firmengelände in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern. Es lagerten rund 400 Paletten an dieser Stelle, auf die das Feuer hätte übergreifen können. Der Schaden wurde auf etwa 1.200,- Euro geschätzt.

Haßloch: Führerschein gefälscht

Haßloch (ots) – Einen belgischen Führerschein händigte der Fahrer eines BMW bei einer Kontrolle in der Richard-Sang-Straße am Mittwochnacht (21. Juli, 1 Uhr) an die Polizei aus. Für die Beamten war schnell klar, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handeln muss. Bestimmte Merkmal waren nicht vorhanden oder schienen unecht. Eine technische Prüfung des Führerscheins belegte den Verdacht. Der 46-Jährige aus der Verbandsgemeinde Deidesheim beharrte bis zum Schluss darauf, die Fahrerlaubnis in Belgien ordentlich erworben zu haben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

