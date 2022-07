85-jähriger Mann nach Zusammenstoß mit Straßenbahn verstorben

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 gegen 13.20 Uhr, kam es kurz vor der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Der 85-jährige Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Mittwoch an den Folgen des Unfalls verstarb.

Pkw kontra Straßenbahn – Rotlicht missachtet?

Karlsruhe (ots) – Ein Rotlichtverstoß beim Wenden könnte nach ersten Ermittlungen Ursache eines Unfalls zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Donnerstagmittag in Rintheim gewesen sein. Die Autofahrerin wurde leichter verletzt.

Gegen 12 Uhr wollte die 57-jährige Autofahrerin offenbar auf der Mannheimer Straße in Höhe der Forststraße wenden. Die Frau war zunächst stadtauswärts unterwegs, wollte aber Richtung Süden. Hierbei musste sie die Gleise der Straßenbahn queren und kollidierte dort mit einer Richtung Norden fahrenden Straßenbahn. Die Richtungsfahrbahnen werden dort durch die Gleise geteilt. Der aus der Forststraße kommende Verkehr hatte nach Zeugenaussagen Rotlicht.

Die Frau wurde leichter verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Im Straßenbahnverkehr kam es zu leichten Behinderungen, ein Verkehrsmeister der Verkehrsbetriebe war vor Ort.

Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 22.00 Uhr verletzte sich eine 40-jährige Pedelecfahrerin schwer. Die 40-Jährige befuhr den Radweg von Wolfartsweier in Richtung Grünwettersbach.

Im Bereich einer Brücke kam ihr wohl verbotswidrig der 20-jährige Radfahrer entgegen. Auf gleicher Höhe stießen offenbar beide Lenker aneinander, die Pedelecfahrerin stürzte hierdurch und verletzte sich schwer. Die Schwerverletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Kreis Karlsruhe

Hochwertiges e-Bike am Bahnhof Kleinsteinbach gestohlen

Pfinztal (ots) – Ein am Bahnhof in Kleinsteinbach abgestelltes hochwertiges E-Bike wurde am Mittwoch 20.07.2022 im Lauf des Tages durch einen unbekannten Täter entwendet. Eine 29-jährige Dame stellte ihr elektronisch betriebenes Fahrrad am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr am Fahrradständer am Bahnhof in Kleinsteinbach ab.

Als sie gegen 18.15 Uhr wieder mit dem Rad nach Hause fahren wollte, stellte sie fest, dass es durch Unbekannte gestohlen worden war. Sie hatte das Rad am Morgen mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossen.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Modell der Firma Cube mit einem Rahmen in schwarz, weiß und mintgrün. Es hat einen Wert von ungefähr 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-0 entgegen.

Betrunken und ohne entsprechenden Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Ettlingen (ots) – Ein 60-jähriger Autofahrer war in der Nacht von Mittwoch 20.07.2022 auf Donnerstag 21.07.2022 betrunken und ohne entsprechende Fahrerlaubnis in Ettlingen unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den VW-Fahrer gegen 00.20 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Waldbronn.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch, weshalb sie bei dem 60-Jährigen einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. In der Folge brachten die Ordnungshüter den Mann zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste.