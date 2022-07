Zu lautes Motorrad – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 43-jähriger Mann war am Mittwoch 20.07.2022 mit einem zu lauten Motorrad in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Dessen Motorrad fiel einer Polizeistreife der Verkehrspolizei aufgrund seines lauten und sonoren Auspuffgeräuschs auf und weil der Fahrer augenscheinliche Fahrunsicherheiten aufwies.

Die Beamten stoppten den 43-Jährigen schließlich auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen und kontrollierten Fahrer und Fahrzeug. Dabei stellten die Beamten bei einer Schallmessung an dem Motorrad fest, dass erlaubte Wert von 90 dB(A) mit einem Messwert von über 110 dB(A) deutlich überschritten und somit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Das Kraftrad wurde zur Fertigung einer verwertbaren Lärmpegel-Messung sichergestellt.

Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 43-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Ihm wurde beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er sieht dem Entzug seiner Fahrerlaubnis entgegen. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis.

Flüchtender Ladendieb wird von Zeugen gestoppt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 18:10 Uhr soll ein 24-Jähriger in einem Baumarkt in der Bohnenbergerstraße zunächst in seine mitgeführte Sporttasche mehrere Artikel verstaut und dann versucht haben, den Kassenbereich zu passieren. Hier zahlte er lediglich einen Artikel. Als der Mann durch den 44-jährigen Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, soll er versucht haben, davon zu rennen.

Bei einem entstandenen Gerangel zwischen dem Ladendetektiv und dem 24-Jährigen, soll dieser den 44-Jährigen im Gesicht verletzt haben. Anschließend soll der Mann dann zunächst zu Fuß geflüchtet sein und eine Werbetafel nach dem 44-Jährigen geworfen haben. Die mitgeführte Sporttasche ließ der Mann auf seiner Flucht fallen.

Er konnte schlussendlich von dem 44-Jährigen und einem weiteren Zeugen eingeholt und gestoppt werden. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau entdeckte in der Sporttasche neben den entwendeten Waren noch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Der 24-Jährige wurde zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht und dort nach Abschluss dieser Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.