Mann onaniert vor jungen Frauen – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Vor einem Hotel in der Hardtstraße kam es am späten Dienstagabend 19.07.2022 gegen 23:05 Uhr zu einem Vorfall mit einem unbekannten Mann. Dieser näherte sich von hinten, zwei 16- und 17-jährigen Mädchen welche sich auf einer Parkbank sitzend unterhielten. Der Mann manipulierte dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Die beiden Jugendlichen ergriffen zu Fuß die Flucht und verständigten im Anschluss die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dickliche Statur, Glatze und ein rundes, breites Gesicht. Der Mann trug ein blaues T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter Tel: 0621/174-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Dachstuhl in Brand geraten

Weinheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.07.2022 alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr, Auslöser war eine deutliche Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Haues in der Bergstraße. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim brachte den Brand, der sich ersten Erkenntnissen nach in einer Lüftungsanlage des Haues entwickelte, schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer wurde das Dach des Hauses beschädigt. Ebenso wurden mit der betroffenen Lüftungsanlage verbundene Abteile in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

LKW fährt auf abbremsende Sattelzugmaschine auf

BAB6, Hockenheim (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 kurz vor 12 Uhr bemerkte ein 47-jähriger LKW-Fahrer im Bereich der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost zu spät, dass der vor ihm fahrende Sattelzug seine Fahrt verlangsamte und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeugführer fuhren auf der BAB 6 von Heilbronn in Richtung Mannheim.

Im Baustellenbereich kam es auf der rechten Fahrspur schließlich zum Unfall, wodurch es bis kurz nach 14 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Weder der 47-jährige Unfallverursacher, noch der 45-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine wurden verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 8.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf jedoch deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung des 47-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,38 Promille. Der Mann musste daher auf der Dienststelle eine Blutprobe und gleich seinen Führerschein abgeben. Er muss jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit rechnen.

Audi-Fahrer streift Fahrradanhänger und flüchtet – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 15 Uhr kam es in der Ludwigstraße zwischen den Einmündungen Piazolostraße und Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen E-Bike-Fahrerin und einem 84-jährigen Audi-Fahrer. Die Radfahrerin fuhr gerade an einem geparkten PKW vorbei, als der ihr entgegenkommende Audi ebenfalls auf die Engstelle zufuhr.

Da der Audi seine Fahrt nicht verlangsamte, wich die Radfahrerin nach links auf den Gehweg aus und überquerte somit die Fahrbahn. In der Folge kollidierte der Audi mit dem Fahrradanhänger der 32-Jährigen, wodurch Anhänger und Rad einige Meter mitgeschleift werden. Die Radfahrerin konnte glücklicherweise noch rechtzeitig von ihrem Fahrrad abspringen und blieb unverletzt.

Der 84-Jährige hielt in einiger Entfernung an und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die sofort verständigte Polizei konnte den Audi samt Fahrer ausfindig machen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim telefonisch in Verbindung zu setzen (Tel.: 06205/2860-0).

In Vereinsgelände eingebrochen

Weinheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 20.07.2022 machten sich ein oder mehrere Täter auf dem Vereinsgelände eines Boule-Vereins in der Waidallee zu schaffen. Der Täter warf die Scheibe einer WC-Anlage ein, bog Metallscharniere an einem Schuppen auf und brach mehrere Bretter der Eingangstüre ab.

Neben mehreren Pfandflaschen fiel die Beute allerdings gering aus. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens.

Diese werden gebeten, sich unter 0621/10030 an die Ermittler zu wenden.