Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

B3 bei Bad Nauheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall (Folgemeldung)

Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 9 Uhr der Fahrer eines VW Transporter auf der Bundesstraße unterwegs, als er in Höhe Nieder-Mörlen auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Ford Kuga auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Smart ForTwo vor ihm aufgeschoben, welcher wiederum gegen einen Volvo stieß.

Im Rahmen des Unfallgeschehens sind sieben Personen z.T. schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten fünf Beteiligte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Aufgrund austretender Betriebsstoffe befanden sich auch Angehörige der zuständigen Straßenmeisterei vor Ort.

Drei der involvierten Autos sind nicht mehr fahrbereit; sie mussten abgeschleppt werden.

Mittlerweile rollt der Verkehr über einen der beiden Fahrspuren wieder.

Tote Igel – Ermittlungsverfahren eingeleitet – Beschuldigter im Visier

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Am Dienstag (19.07.2022) ist nahe des Ober-Mörlener Schlossparks am Ufer der Usa ein Eimer aufgefunden worden, in welchem sich augenscheinlich mindestens zwei tote Igel befanden.

Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Die sich bereits in Verwesung befindlichen Kadaver wurden sichergestellt und zur weiteren Untersuchung an eine Fachtierärztin für Pathologie in Gießen übergeben. Zudem untersuchten Experten der Kriminaltechnik das Behältnis auf mögliche Spuren.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei aufgrund einer richterlichen Anordnung die Wohnung eines Mannes aus dem Wetteraukreis. Hierbei wurden Beweismittel sichergestellt, die nunmehr ausgewertet werden müssen.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen.

Bei etwaigen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Gießen, Herrn Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. 0641/934-3230.