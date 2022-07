Herborn-Hörbach: JBL-Box gestohlen

Bereits am 14.07.2022 kletterten Unbekannte über einen Zaun in der Schönbacher Straße und stahlen aus dem dortigen Garten einen grauen JBL Charge 3 Lautsprecher im Wert von 60 Euro. Wem sind gegen 21:15 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Renault Traffic beschädigt

500 Euro Schaden hinterließen Vandalen an einem grünen Renault. Im Zeitraum, zwischen Montag (18.07.2022), 17:30 Uhr und Mittwoch (20.07.2022), 07:10 Uhr schlugen die Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand eine Delle in die rechte Fahrzeugseite des Traffic. Dieser stand auf einem Privatparkplatz in der Schwerstraße. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf: Zugestochen, Polizei sucht Zeugen

Mit einem spitzen Gegenstand verletzen Unbekannte am Dienstagabend (19.07.2022) einen 41-Jährigen. Der aus Aßlar stammende Mann erlitt drei, nicht lebensbedrohliche, Stichverletzungen in den Beinen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass dem 41-Jährigen die Verletzungen, in der Werdorfer Bachstraße zugefügt wurden. Der Verletzte stand zum Tatzeitpunkt offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss und kann sich nicht erinnern. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt: Wem sind zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße aufgefallen? Wer hat möglicherweise einen Streit mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.