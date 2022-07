Marburg – Mülltonnenbrand

In der Nacht zum Donnerstag, 21. Juli, gegen 03 Uhr, brannten in der Gerhart-Hauptmann-Straße mehrere Mülltonnen. Die Abfallbehälter standen in einem frei zugänglichen durch Hecken und Büsche eingefriedeten Areal. Ganz in der Nähe parkte noch ein Auto. Trotz der schnellen Löschung entstanden Schäden an dem Bewuchs und auch am Auto. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens ca. 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Brandzeit bzw. kurz davor oder auch danach in der Gerhart-Hauptmann-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten? Wem ist eine oder sind mehrere Personen aufgefallen? Jeder Hinweis könnte wichtig sein und zur Aufklärung des Vorfalls beitragen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Quietschende Reifen

Am Mittwochabend, 20. Juli, gegen 22.30 Uhr, erreichten die Polizei Stadtallendorf mehrere Anrufe mit Meldungen über ein oder mehrere wohl rasende Fahrzeuge. Im Hintergrund waren sogar die quietschenden Reifen zu hören. Leider ließ sich die Herkunft der bis in die Gießener Straße und die Liebigstraße zu hörenden Geräusche nicht lokalisieren und kein Anrufer hatte Blick auf das oder die Autos. Die Suche der Polizei blieb ohne Erfolg. Wer hat an dem Abend entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die Fahrzeuge und auch auf deren Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Festnahme und Flucht nach kurzer Verfolgungsfahrt

Zwei von drei Autoinsassen gelang die Flucht, den Dritten nahm die Polizei fest. Alle drei saßen in einem Auto mit falschen Kennzeichen. Der Festgenommene stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei verfolgte am Donnerstagmorgen, 21. Juli, um kurz nach 06 Uhr, ein Auto, nachdem der Fahrer Gas gab, um der bevorstehenden Kontrolle in der Emil-von-Behring-Str. zu entgehen. Der Fahrer entschloss sich dann aber doch anders und stoppte schon nach kurzer Strecke den Pkw. Zwei der drei Insassen, der Fahrer und der hintere Mitfahrer, gaben, kaum dass der Wagen hielt, sofort Fersengeld. Den Dritten, einen polizeibekannten 32-Jährigen, nahm die Polizei vorübergehend fest. Die Fahndung nach den beiden wohl durch den Wald in der Marbach Richtung Wehrda Geflüchteten verlief erfolglos. Während der gesamten Aktion rollte der gestoppte Pkw rückwärts und kollidierte leicht mit dem Streifenwagen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die montierten Kennzeichen nicht an das Auto, sondern an ein anderes gehörten. Im Kofferraum lagen zudem weitere fremde, mutmaßlich gestohlene Autokennzeichen. Die Polizei stellte den Pkw und alle Kennzeichen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht nach Kollision Wilhelmstraße/Schwanallee – Rotes Auto gesucht

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls an der Einmündung Wilhelmstraße/Schwanallee. An dem Unfall am Mittwoch, 20. Juli, um 13.15 Uhr, waren ein rotes Auto und ein schwarzer Peugeot 206 mit Gießener Kennzeichen beteiligt. Beim Abbiegen des roten Autos aus der Wilhelmstraße auf die Schwanallee zur Stadtmitte kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto, welches auf der Schwanallee ebenfalls zur Stadtmitte fuhr und kurz vor dem Unfall wohl an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain – Gewendet oder von der Straße abgekommen? – Steine beschädigt

Derzeit stehen weder ein Unfallhergang noch ein beteiligtes Fahrzeug fest. Aufgrund des Schadens an den Begrenzungssteinen ist jedoch die Verursachung durch ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Lastwagen oder auch eine landwirtschaftliche Maschine oder deren Anhänger sowie ein frischer Unfallschaden an diesem sehr wahrscheinlich. Der Unfall auf der Kreisstraße 12 an einem Wegkreuz kurz hinter Emsdorf Richtung Stadtallendorf war zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag, 21. Juli. Die Straße und der Wirtschaftsweg werden nach ersten Kenntnissen regelmäßig von Lastwagen und landwirtschaftlichen Maschinen befahren. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat in der Zeit dort Fahrzeuge bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.