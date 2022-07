Laubach- Wetterfeld: Begrüßungstafel beschädigt

Etwa 100 Euro hoch ist der Schaden, der durch das Abreißen einer Begrüßungstafel am Ortseingang an der L3481 entstand. Das beschädigte Schild stellten die unbekannten Vandalen in der Nähe auf einem Grundstück ab, wo es am Mittwoch, 20. Juli, gegen 14.30 Uhr gefunden wurde. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Hungen- Inheiden: Mülleimer angezündet

Offenbar vorsätzlich setzten Unbekannte am Mittwoch, 20. Juli, einen Mülleimer in Brand, der sich fest angebracht am Feldweg im Ingrid-Meybohm-Weg befand. Die Feuerwehr löschte den vollkommen zerstörten Plastikbehälter gegen 18.15 Uhr, es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Im gleichen Zeitraum bekämpfte die Feuerwehr in unmittelbarer Nähe einen Brand auf einer etwa 200 Quadratmeter großen Grasfläche. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern ebenfalls an. Die Brandermittler der Kripo Gießen bitten um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen- Wieseck: Mercedes touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Schustergasse vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Mercedes. Anstatt sich um die entstandenen Schäden in Höhe von 750 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Dienstag, 19. Juli, zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Grünberg- Seenbrücke: Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden

An der Kreuzung B276/ Seentalstraße kollidierten am Mittwoch, 20. Juli, gegen 11.20 Uhr zwei PKW miteinander, nachdem ein 82-jähriger Grünberger mit seinem Mercedes von Laubach kommend an der Kreuzung links abbiegen wollte und dabei vermutlich den entgegenkommenden VW übersah. Der Golf kam in der Folge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer und schlussendlich noch gegen einen Stromkasten. Der 66-jährige Fahrer aus Laubach verletzte sich leicht, der Mercedes-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden beim Mercedes beträgt rund 3.500 Euro, beim VW etwa 10.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden am Stromkasten, die bei etwa 20.000 Euro liegen dürften und an der Mauer, welche auf etwa 3.500 Euro geschätzt werden.

Gießen: VW touchiert

Vermutlich ist ein Radfahrer für die Schäden an einem geparkten VW verantwortlich, die zwischen 14 Uhr am Dienstag, 19. Juli, und 17 Uhr am Mittwoch entstanden. In diesem Zeitraum stand der rote Golf in der Goethestraße, die Schäden befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite und betragen etwa 400 Euro. Hinweise hierzu nehmen die Beamte der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.