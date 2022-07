Gilserberg: Unbekannte Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 21.07.2022, 01:17 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden, brachen mindestens drei unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Kasseler Straße ein. Sie stahlen eine nicht bekannte Menge von Zigarettenpackungen. Die Täter gelangten in die Tankstelle indem sie eine Seitentür aufbrachen und anschließend den Verkaufsraum betraten. Hier brachen sie noch eine weitere Tür auf. Sie durchsuchten die Räume und Schränke und stahlen eine derzeit unbekannte Menge an Zigarettenpackungen. Mit der Beute flüchteten die Täter in einen älteren Audi A 4 vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740