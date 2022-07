Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

FULDA – Am Mittwoch (20.07.) kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Martin-Luther-Platz kommend. Als er nach rechts in die Von-Schildeck-Straße abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt auf dem Abbiegestreifen halten. Die Beifahrerin wollte aus dem haltenden BMW aussteigen und übersah hierbei einen auf dem rechten Fahrradstreifen von hinten anfahrenden 35-jährigen mit seinem E-Roller. Der 35-jährige fuhr gegen die geöffnete Beifahrertür und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR.

Drei Leichtverletzte

FULDA – Am Mittwoch (20.07.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Kohlhäuser Straße stadteinwärts. Da sich der Verkehr staute, fuhr er links an den Fahrzeugen vorbei, um sich am Kreuzungsbereich an der Ampel auf der Linksabbiegespur einzuordnen. Zeitgleich wollte ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Gießen von dem Grundstück „Stahlgruber“ durch eine gebildete Lücke der gestauten Fahrzeuge nach links auf die Kohlhäuser Straße einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen BMW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer sowie der der 43-jährige Beifahrer des Ford wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

HEF-ROF

Verkehrsunfallflucht

RONSHAUSEN – Am Mittwoch (20.07.), in der Zeit zwischen 17:10 und 17:20 Uhr, parkte ein Ronshäuser Fahrzeugführer seinen VW T-Roc, grau, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckklappe fest. Schaden ca. 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

VB

Zusammenstoß

LAUTERBACH – Am Mittwochmorgen (20.07.), gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fiesta den Eichenweg in Richtung Karlstraße. Im Kreuzungsbereich Eichenweg / Karlstraße stieß sie gegen den VW Golf eines 43-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Karlstraße in Richtung Eichenweg befuhr und den Kreuzungsbereich bereits zur Hälfte überquert hatte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

Weiterer Einbruch im Justus-Liebig-Center

PETERSBERG – Wegen eines vollendeten und eines versuchten Einbruchs in zwei Geschäfte im Justus-Liebig-Center an der Dipperzer Straße ermittelt die Kriminalpolizei Fulda. Die Einbrecher hatten sich am frühen Dienstagmorgen (19.07.) zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft verschafft. Dort stahlen sie 40 Euro Bargeld sowie ein Bekleidungsstück. Anschließend versuchten sie, die Seiteneingangstür sowie die Hintertür eines benachbarten Elektronikmarktes aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht; es blieb beim Sachschaden. Hierzu berichteten wir bereits in unserer Meldung vom Mittwoch. Ein Zeuge hatte drei verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet und die Polizei alarmiert. Aufgrund seiner Täterbeschreibung gerieten die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur der dreier Tatverdächtiger im Alter von 18 bis 20 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnungseinbruch

HÜNFELD – Unbekannte sind am Dienstagvormittag (19.07.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und sonstige Aufbewahrungsmöglichkeiten, entwendeten jedoch nichts. Sie flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

ALHEIM – Am Dienstagabend (19.07.) stahlen Unbekannte am Niederellenbacher See ein schwarzes Mountainbike der Marke „Marin“, Modell „Bobcat Trail“. Der Besitzer, ein 14-jähriger Junge aus Heinebach, hatte das Rad in Büschen versteckt abgestellt und war anschließend zu Fuß unterwegs. Als er zurück zu seinem Versteck kam, war das Fahrrad im Wert von rund 250 Euro verschwunden.

Auto aufgebrochen, Radio gestohlen

BAD HERSFELD – Ein Autoradio im Wert von rund 60 Euro entwendeten Unbekannte am Mittwoch (20.07.) aus einem schwarzen VW Polo. Das Auto war in der Zeit zwischen 08:00 und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Landecker Straße unter der sogenannten Hochbrücke abgestellt. Um an das Radio zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Bad Hersfeld, Telefon 06621 / 932 – 0, Rotenburg a.d. Fulda, Telefon 06623 / 937 – 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bierbänke und Yucca-Palme entwendet

Vogelsbergkreis

LAUTERBACH – Nach dem Abschluss des Lauterfestes nahmen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (17.07.) zwei Bierbänke und eine Zierpalme vom Festgelände „Am See“ in Lauterbach mit. Die Palme ist circa 1,30 Meter groß und wiegt samt Topf rund 35 Kilogramm. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Lauterbach, Telefon 06641 / 971 – 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld

Eiterfeld

Am 20.07.22 gegen 19.30 Uhr wurde Am Badepark 2, auf dem gegenüber vom Schwimmbad liegenden Parkplatz, ein geparkter schwarzer Pkw VW Tiguan angefahren und beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher führte vermutlich einen roten Mini Cooper und stieß beim Ausparken gegen den VW Tiguan. Durch den Anstoß entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Die Polizeistation Hünfeld bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06652/9658-0 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.