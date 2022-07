Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mercedes mutwillig beschädigt,

Oberursel, Weißkirchen, Mauerweg, 18.07.2022, 17.50 Uhr bis 19.07.2022, 08.40 Uhr

(pa)In Oberursel Weißkirchen wurde Anfang der Woche an einem geparkten Pkw offenbar vorsätzlich ein Sachschaden verursacht. Wie am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde, stand ein grauer Mercedes E-Klasse Kombi zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen im Mauerweg auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand, als jemand den Lack des Wagens im Bereich der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. So entstand an dem Benz ein Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

Betrüger scheitern mit Schockanrufen, Hochtaunuskreis, 20.07.2022

(pa)Am Mittwoch versuchten Telefonbetrüger im Hochtaunuskreis erneut mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ an das Ersparte Anderer zu kommen. Mehrere Bürgerinnen und Bürger erhielten einen Anruf, bei denen ihnen durch die Täter vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Die Angerufenen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei. Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.