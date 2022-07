Nach Unfall mit 12-Jährigem Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 kam es im Kreuzungsbereich der Mozart- und der Max-Reger-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Junge fuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Zweirad in die Kreuzung wo zur selben Zeit ein Autofahrer die Max-Reger-Straße befuhr. Durch die plötzliche Begegnung und um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer und stürzte dabei.

Der Fahrer des hellblauen Pkw fuhr indes weiter. Zur weiteren Untersuchung seiner Verletzungen kam der 12-Jährige in eine Klinik.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Geschehens sowie dem beteiligten Autofahrer. Diese werden gebeten, sich unter 06221 45690 zu melden.

Verkehrsunfall mit Folgeunfall – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch 20.07.2022 in der Heidelberger Weststadt ereignete sich während der Unfallaufnahmen ein Folgeunfall.

Eine 64-jährige Frau war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Mitsubishi im Unteren St. Nikolausweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Gabelung mit dem Gaiberger Weg kam ihr ein Linienbus entgegen. Um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen, wich sie nach rechts aus. Dabei geriet sie in die Böschung und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die vordere Stoßstange des Busses. In der weiteren Folge wurde das Auto zwischen Bus und Böschung eingeklemmt, sodass die 64-Jährige von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Sie hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vorsorglich zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Da der genaue Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden die Fahrgäste des Linienbusses gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/59-1700 zu melden.

Während der Unfallaufnahme musste der Untere St. Nikolausweg kurzzeitig gesperrt werden. Dabei stieß ein 31-jähriger Fiat-Fahrer beim Rückwärtsrangieren gegen den Mitsubishi einer 41-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Bei der Aufnahme dieses Unfalls stellten die Beamten fest, dass der Fiat-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Unfall zwischen zwei LKW – Unklarer Hergang – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 09:30 Uhr kam es im Bereich der Mittermaierstraße an der Kreuzung zur Bergheimer Straße zu einem Unfall zwischen zwei LKWs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein LKW für Abfallentsorgung auf der rechten Fahrspur in Richtung des Iqbal-Ufers. An der Bergheimer Straße hielt der Fahrer kurzzeitig an, um einen Radfahrer passieren zu lassen.

Als sich der LKW wieder in Bewegung setzte, um nach rechts auf die Bergheimer Straße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem vorbei fahrenden LKW des Abwasserzweckverbands, welcher auf der linken Fahrspur unterwegs war.

Beide LKW-Fahrer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher ist bislang unklar, ob der LKW für Abfallentsorgung beim Abbiegen ausscherte oder ob der vorbeifahrende LKW des Abwasserverbands seine Spur nicht halten konnte. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter Tel.: 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.

Fahrrad sichergestellt – Besitzer gesucht

Heidelberg/Schwetzingen (ots) – Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte stellte im Rahmen von Ermittlungen das abgebildete Fahrrad sicher und sucht jetzt den rechtmäßigen Besitzer, dieser konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 2 in der Farbe schwarz und weiß.

Das vermeintliche Diebesgut wurde in Schwetzingen mit einem weiteren Zweirad sichergestellt, das bereits an seinen Eigentümer ausgehändigt wurde. Da das zweite Fahrrad in Heidelberg entwendet wurde, ist nicht auszuschließen, dass auch das abgebildete Mountainbike dort entwendet wurde.

Der oder die Eigentümerin wird gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-1700 bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu melden.