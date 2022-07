Kaiserslautern: Hechelnder Hund im Auto

Kaiserslautern (ots) – Einen stark hechelnden Hund hat eine Frau aus dem Landkreis am Mittwochnachmittag in einem Auto in der Mannheimer Straße entdeckt und vorsorglich die Polizei verständigt. Der Pkw stand zwar in der Tiefgarage eines Einkaufscenters, dennoch herrschten auch dort hohe Temperaturen. Und weil die Zeugin schon ungefähr 20 Minuten wartete, die Fahrzeughalter aber bislang nicht aufgetaucht waren, machte sich die Frau Sorgen um das Tier.

Als die Polizeistreife kurz darauf vor Ort eintraf, standen die Zeugin und die Hundebesitzerin gemeinsam an dem Auto. Die Hundehalterin hatte ihren stark hechelnden Vierbeiner zwischenzeitlich mit Wasser versorgt.

Dennoch wurde die 65-Jährige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechtlich aufgeklärt und ihre Personalien notiert. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unser dringender Appell: Lassen Sie bei diesen hohen Temperaturen niemanden in einem geschlossenen Fahrzeug zurück! Der Innenraum heizt sich innerhalb kurzer Zeit auf und wird sozusagen zum “Backofen”. Die Hitze in Verbindung mit dem fehlenden Sauerstoff kann für Mensch und Tier gefährlich werden und zu gesundheitlichen Schäden führen. |cri

Im Vollsprint Wohnungstür beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Medicusstraße hat am Mittwoch 20.07.2022 ein 19-Jähriger eine Wohnungstür beschädigt. Im Vollsprint drang der Mann in ein Mehrfamilienhaus ein, rannte die Treppe ins zweite Stockwerk hoch und trat dort gegen eine Wohnungstür.

Wie sich herausstellte, stand der 19-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Eine Polizeistreife kontrollierte den Verdächtigen, gerade in dem Moment, als ein Anwohner die Tür zu dem Mehrfamilienhaus öffnete. Dann legte der 19-Jährige zum Sprint in das Haus los. Der psychisch auffällige Mann wurde schließlich von der Ordnungsbehörde in eine Fachklinik gebracht. |erf

Kaiserslautern: Fußgängerin absichtlich angefahren

Kaiserslautern (ots) – Mutmaßlich absichtlich hat am Mittwoch 20.07.2022 ein Autofahrer in der Mühlstraße eine Frau verletzt. Offensichtlich ärgerte sich der Mann über die 33-Jährige, die auf der Straße stand und eine Pkw-Fahrerin aus einer Parklücke dirigierte. Weil die 33-Jährige dem Autofahrer keinen Platz machte, fuhr er sie mehrmals mit seinem Wagen an.

Das Auto berührte ein Knie der Frau. Die 33-Jährige klagte danach über Schmerzen. Nach dem Vorfall fuhr der Mann weg.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsversuch mit Kassenzettel fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Getränkemarkt in der Zollamtstraße versucht, mit mutmaßlich gestohlenen Bierkisten Profit zu machen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fand der Verdächtige einen Einkaufsbeleg über 4 Kisten Bier.

Mit dem Kassenzettel marschierte der Mann in den entsprechenden Getränkemarkt, griff sich 4 volle Kisten des Gerstensafts und behauptete dann an der Kasse, dass er die Getränke zurückgeben möchte. Womit der 26-Jährige nicht rechnete: Sein Treiben wurde beobachtet. Der Betrugsversuch flog auf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Polizeistudenten üben Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – 87 Fahrzeuge haben angehende Polizisten am Mittwoch 20.07.2022 in der Mainzer Straße und der Donnersbergstraße kontrolliert. Zu Übungszwecken für die Polizeistudenten wurden vom Nachmittag bis in den Abend hinein Autos angehalten und überprüft, ob die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Aber auch die Papiere sowie die Bordausrüstung wurden von den Einsatzkräften unter die Lupe genommen.

Ein “berauschter” Fahrer wurde dabei am Abend in der Mainzer Straße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle zeigte der 27-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest fiel positiv aus. Der Mann selbst gab zwar nicht zu, Drogen eingenommen zu haben, ihm wurde dennoch die Weiterfahrt untersagt. Stattdessen musste er mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Darüber hinaus hielten die Polizeistudenten bei den Kontrollen einen Autofahrer an, der während der Fahrt das Handy am Ohr hatte. Und sie mussten etliche Mängelberichte ausstellen, weil bei den überprüften Fahrzeugen die Beleuchtung teilweise defekt war oder bei der Ausrüstung das Warndreieck oder die Warnwesten fehlten.

Ein weiterer Fahrer musste sein Auto stehen lassen, weil er nicht für alle Veränderungen an seinem Fahrzeug ein Gutachten vorlegen oder Eintragungen in den Papieren vorweisen konnte. Er muss den Pkw in den nächsten Tagen erneut vorführen. |cri

Fluchtversuch scheitert

Kaiserslautern (ots) – Beim Anblick einer Polizeistreife hat ein junger Mann am Mittwochabend 20.07.2022 in der Innenstadt die Beine in die Hand genommen und wollte abhauen. Die Beamten folgten ihm, sahen, dass er in die Mall rannte und nahmen ihn dort wenig später an einem Treppenaufgang fest.

Unterwegs hatte der Mann eine Tüte weggeworfen. Wie sich herausstellte, befanden sich darin Haschisch und Marihuana, teilweise in verpackten Plomben. Darüber hinaus hatte der 19-Jährige Bargeld bei sich, das aus dem Verkauf von Drogen stammen könnte. Rauschgift und Geld wurden sichergestellt.

Weil der junge Mann keinen festen Wohnsitz hat, verbrachte er die Nacht in einer Polizeizelle und durfte erst am nächsten Morgen nach Rücksprache mit der Justiz wieder gehen. Der 19-Jährige war vor einem Monat schon einmal an gleicher Stelle aus dem gleichen Grund festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. |cri

Bier bestellt aber nicht bezahlt

Kaiserslautern (ots) – Obwohl er kein Geld hatte, wollte ein Mann am Mittwoch 20.07.2022 unbedingt (noch) ein Bier trinken. Jetzt hat er eine Anzeige wegen Zechbetrugs am Hals. Ein Mitarbeiter eines Lokals in der Altstadt verständigte gegen 16.30 Uhr die Polizei und bat um Hilfe, weil ein Gast seine Zeche nicht zahlen wollte.

Vor Ort hatten es die Beamten mit einem 27-Jährigen zu tun, der einen alkoholisierten Eindruck machte. Er gab an, kein Bargeld bei sich zu haben und auch sein Bankkonto sei leer. Trotzdem hatte er sich in der Kneipe zuvor ein Bier bestellt und dieses auch ausgetrunken.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für die Stein- und Marktstraße erteilt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ob die Betreiber des Lokals Strafantrag stellen, ist noch offen. |cri

Gestohlener Maserati aufgetaucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein gestohlener Maserati ist am Donnerstag 21.07.2022 in Hochspeyer wieder aufgetaucht. Der Wagen war am vergangenen Sonntag 17.07.2022 im nordbadischen Brühl gestohlen worden. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Wagen in einem Waldstück bei Hochspeyer auffinden. Der Maserati wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Zeuge beobachtet Taschendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Montag 18.07.2022 einen mutmaßlichen Handtaschenraub. Er meldete der Polizei, dass er gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. In Höhe der Mannheimer Straße 115 habe sich eine männliche Person von hinten einer älteren Dame genähert.

Der Mann habe ihr die Handtasche weggenommen und das darin befindliche Mobiltelefon eingesteckt. Die Handtasche warf der Verdächtige in das Gebüsch hinter der Eisenbahnbrücke. Der Zeuge verfolgte den mutmaßlichen Dieb bis in die Straße “Am alten Friedhof”, dann verlor er ihn aus den Augen.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,95 Meter groß. Er trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Hosenbeinen. Die Haare des Unbekannten waren lockig.

Unbekannt ist auch die Frau, der die Handtasche entrissen wurde. Sie war nicht mehr vor Ort und hat sich bislang auch nicht bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen sowie die Geschädigte des Überfalls. Sie werden gebeten, sich unter der 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Unfall mit über 2 Promille

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein junger Mann am Mittwochnachmittag in der Ludwigstraße einen Unfall verursacht. Verletzt wurde zum Glück niemand; es blieb bei Sachschäden. Allerdings gab der 26-Jährige an, kurz zuvor in einen weiteren Unfall verwickelt gewesen zu sein. Er konnte aber nicht mehr sagen, wo der genaue Unfallort war. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Kurz vor 16 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Mainzer Straße unterwegs. Er fuhr hinter einem Pritschen-Lkw her. Als der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, erkannte der Mercedes-Fahrer die Situation zu spät und krachte dem Lkw aufs Heck. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bei der Aufnahme des Unfalls merkten die Polizeibeamten, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 2,07 Promille. Der Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Doch nicht nur das: Am Mercedes entdeckten die Beamten einen weiteren Unfallschaden im Bereich des rechten Vorderreifens. Darauf angesprochen, sagte der 26-Jährige spontan aus, dass er etwa 20 Minuten vorher an anderer Stelle einen Unfall hatte. Einzelheiten konnte er nicht nennen und widersprach sich mehrfach.

Zeugen, denen der anthrazitfarbene Mercedes mitsamt seinem alkoholisierten Fahrer am Mittwoch 20.07.2022 aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Fahrerflucht – Lkw beschädigt Mauer

Rodenbach (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein Lastwagenfahrer in der Kirchenstraße eine Mauer beschädigt hat. Ein Zeuge beobachtete den Unfall am Mittwoch, kurz vor 10 Uhr. Mit einem Rums stieß der Lkw gegen die Mauer eines Wohnanwesens. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon.

Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Dem Fahrer wird jetzt Unfallflucht vorgeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Mitarbeiterin eines Versandhandels verhindert Betrug

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Versandhandels hat am Dienstag 19.07.2022 verhindert, dass eine 51-jährige Frau Opfer von Betrügern wird. Die unbekannten Betrüger bestellten über das Konto der Frau ein Handy im Wert von 1.500 Euro.

Da die Lieferadresse von der Wohnadresse der Kundin abwich, schöpfte die Mitarbeiterin Verdacht. Sie erkundigte sich telefonisch bei der 51-Jährigen. Der Betrug fiel auf und die Lieferung wurde verhindert.

An die Daten der 51-Jährigen kamen die Betrüger vermutlich über ein gehacktes E-Mail-Konto. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz