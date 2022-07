Verkehrsunfall – PKW kollidiert mit Baum

Schwegenheim (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 20:20 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Im Fahrzeug befand sich außerdem der 14-jährige Sohn des Mannes. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einem Starkregen, kam der PKW von der Fahrbahn ab.

Zunächst kollidierte der PKW mit einem Baum im Grünstreifen, überschlug sich anschließend und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Glücklicherweise wurden Fahrer und Beifahrer nur leicht verletzt.

Brennender PKW auf B272

Weingarten (ots) – Gegen 01:10 Uhr am Donnerstag 21.07.2022 wird durch mehrere Zeugen ein brennender PKW auf der B272 bei Weingarten gemeldet. Der PKW brannte vollständig aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Vor Ort konnte zunächst jedoch kein Fahrer festgestellt werden. Ca. 400 m von der Einsatzörtlichkeit entfernt wurde ein 49-jähriger Mann angetroffen.

Es handelte sich um den Beifahrer. Der 47-jährige Fahrer war auf dem Weg zu einer nahe gelegenen Tankstelle, um einen Feuerlöscher zu besorgen. Im Rahmen des Einsatzes stellt sich heraus, dass an dem PKW Kennzeichen angebracht waren, welche für einen anderen PKW ausgeben sind. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Die B272 war zeitweise voll gesperrt.

E-Bikes entwendet

Bellheim (ots) – Zwei E-Bikes im Wert von ca. 2578 Euro wurden am 20.07.2022 gegen 13 Uhr aus einem Hof in Bellheim entwendet. Die Fahrräder waren mit einem Schloss an den Hinterrädern gesichert. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden.

Drei derzeit unbekannte Männer schraubten die Hinterräder der E-Bikes ab und luden die Einzelteile in ein Fahrzeug. Anschließend fuhren die Täter in unbekannte Richtung davon. Die Ermittlungen dauern an.