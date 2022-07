Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein am Mittwoch 20.07.2022 zwischen 08-16:45 Uhr am Ludwigsplatz geparkter Mercedes wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von 1.000 zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 14:40 Uhr, stieß an der Kreuzung Bruchwiesenstraße/Ernst-Boehe-Straße ein Auto mit einem Motorrad zusammen. Durch die Kollision stürzte der 26-jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Brand eines Nadelbaums

Ludwigshafen (ots) – In der Neuwiesenstraße in Ludwigshafen geriet am Mittwoch 20.07.2022 ein Nadelbaum in Flammen. Zuvor hatte ein 72-Jähriger mit einem Abflammgerät Unkraut in der Umgebung entfernt.

Durch das Feuer entstand an einem angrenzenden Gebäude Schaden von ca. 5.000 EUR. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Betrugsversuche

Präsidialbereich (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 erhielt eine 37-Jährige E-Mails von “FedPol” und “EuroPol”, in der sie darauf hingewiesen wurde, eine Straftat begangen zu haben, bzw. sie über eine Geldstrafe informiert wurde. Es entstand kein Sachschaden.

Falsche Microsoftmitarbeiter brachten einen 78-Jährigen am Telefon dazu, persönliche Daten preis zugeben. Als der Gesprächsführer dann zusätzlich noch knapp 1.000 EUR forderte, legte der Mann auf. Schaden entstand auch hier nicht.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt. Das ist nicht unhöflich.

Schauen sie sich Mails von unbekannten genau an, besonders den Absender.

Geben Sie keine persönlichen Daten preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.