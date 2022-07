Auto in Löhnberg aufgebrochen,

Löhnberg, Selbenhäuser Straße, Mittwoch, 20.07.2022, 22:50 Uhr

(wie) In Löhnberg haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto aufgebrochen, wurden aber von der Alarmanlage verscheucht. Ein 67-Jähriger hatte seinen VW Polo im Hof eines Wohnhauses in der Selbenhäuser Straße abgestellt. Gegen 22:50 Uhr hörte er plötzlich die Alarmanlage des Autos. Als er am Fahrzeug nachsah, wurde der Grund für den Alarm schnell klar. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Dank des Alarms wurden sie offenbar verscheucht und ließen von der weiteren Tat ab. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Pavillon in Weilburg mit Farbe beschmiert, Weilburg, Hainallee, Montag, 18.07.2022

(wie) Am Montag wurde ein Pavillon in Weilburg mit Farbe beschmiert und so beschädigt. Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Weilburg rief die Polizei in die Hainallee. Dort war am Montag aufgefallen, dass Unbekannte in einem unbeobachteten Moment die Wände des Pavillons am Ernst-Dienstbach-Steg über die Lahn mit Farbe beschmiert hatten. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht näher beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Jugendschutzkontrolle in Limburg,

Limburg, Schießgraben, Dienstag, 19.07.2022, 17:35 Uhr

(wie) In Limburg konfiszierte die Polizei am Mittwochabend Rauchwaren bei einem Jugendlichen. Einer Fußstreife in der Limburger Innenstadt fiel am Schießgraben ein 15-Jähriger auf, der offensichtlich rauchte. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen, führten ein aufklärendes Gespräch und stellten Tabak und Rauchwaren sicher. Diese wurden später an die Erziehungsberechtigte übergeben, welche die Gegenstände umgehend entsorgte.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Hünfelden-Mensfelden, Bundesstraße 417, Mittwoch, 20.07.2022, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend wurde auf der B 417 bei Mensfelden ein Motorradfahrer verletzt. Ein 61-Jähriger befuhr mit einem BMW Motorrad die B 417 von Mensfelden kommend in Richtung Lindenholzhausen. An der Kreuzung mit der L 3448 bog er nach rechts ab, um in Richtung Lindenholzhausen weiter zu fahren. Auf der Abbiegespur musste der Mann anhalten, da er den Vorrang eines anderen Fahrzeugs achten musste. Dies übersah offensichtlich ein 53-Jähriger in einem Opel. Er fuhr gegen das stehende Motorrad, welches dadurch nach vorne geschleudert wurde. Gleichzeitig wurde durch den Aufprall der Motorradfahrer auf die Motorhaube des Opel aufgeladen. Der Helm des 61-Jährigen schlug auf der Windschutzscheibe des Autos auf. Der Motorradfahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Betrunkener bei Unfall schwer verletzt, Dornburg, Landesstraße 3278, Donnerstag, 21.07.2022, 06:40 Uhr

(wie) Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein betrunkener Mann bei einem Unfall bei Dornburg schwer verletzt. Der 24-Jährige war mit einem VW auf der L 3278 von Dornburg-Frickhofen in Richtung Niederzeuzheim unterwegs. In Höhe Thalheim erkannte der Mann den Straßenverlauf offenbar zu spät und kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde der 24-Jährige schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Polizeibeamten ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,8 Promille musste der Mann sich im Krankenhaus auch eine Blutprobe abnehmen lassen. Der VW wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.