Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Polizei stellt entwendetes Fahrrad sicher / Wer erkennt es wieder?

Darmstadt – Nach der Festnahme eines 41 Jahre alten Mannes am 31. Mai 2022

suchen die Ermittler des Kommissariats 43 der Darmstädter Kripo nach Hinweisen

zur Herkunft eines sichergestellten Mountainbikes. Ein Zeuge hatte die Polizei

gegen 14.15 Uhr alarmiert und einen verdächtigen Mann gemeldet, der zu Fuß durch

ihr Grundstück im Malvenweg lief. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung

konnten Streifen des 3. Polizeireviers im Bereich des Bahnhofs in Arheilgen den

Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Er war alkoholisiert und hatte ein

Mountainbike der Marke Ghost dabei. Im Rahmen der Nachforschungen stellte sich

heraus, dass er das Rad zuvor im Bereich des ALDI Marktes entwendet haben

dürfte. Die Polizisten stellten das Rad deshalb sicher und erstatteten Anzeige.

Recherchen zu den rechtmäßigen Eigentümerinnen oder Eigentümern verliefen

bislang jedoch ohne Erfolg. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer

erkennt das abgebildete Rad wieder? Wer kann Hinweise zu seinem Eigentümer bzw.

seiner Eigentümerin geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

erreichen.

Darmstadt-Ost: Kriminelle haben es auf Katalysator abgesehen / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Zeit zwischen Montag (18.7.), 18.30 Uhr und Mittwoch

(20.7.), 12.30 Uhr hatten es Kriminelle auf den Katalysator eines Opel Astra in

der Heidenreichstraße abgesehen. Für das Abbauen des Autoteils dürften die Täter

einen Trennschleifer benutzt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere

Hundert Euro. Zeugen, die das kriminelle Vorgehen beobachten konnten und

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden

Kripobeamten des Kommissariats 21/22 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Restaurant und Getreidemühle im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt – Ein Restaurant im Breitensteinweg und eine Getreidemühle

in der Darmstädter Straße rückten in den vergangenen Tagen in das Visier

unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von

Gewalt zwischen Dienstagabend (19.7.) und Mittwochnachmittag (20.7.) in die

Gaststätte. Sie durchwühlten mehrere Räume und Schränke nach Beute. Im Anschluss

entwendeten sie einen Tresor und suchten das Weite.

Am frühen Donnerstagmorgen (21.7.), gegen 6 Uhr, geriet nach derzeitigem

Kenntnisstand das Wohnhaus und die Firma einer Getreidemühle in den Fokus der

ungebetenen Gäste. Unter Anwendung von Gewalt machten sie sich ersten

Erkenntnissen zufolge an einem Safe zu schaffen.

Was sie in beiden Fällen genau erbeuteten und wie hoch die Schadenshöhe ist,

muss noch ermittelt werden. Auch ob die Taten im Zusammenhang zueinander stehen,

müssen die ermittelnden Beamtinnen und Beamten noch prüfen. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 oder die Polizei in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer

06154/6330-0 entgegen.

Radfahrer in DA- Kranichstein durch PKW bedrängt; Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Kranichstein – Am Mittwoch, den 06.07.22 gegen 08:25 Uhr ist es

im Darmstädter Stadtteil Kranichstein zu einer Gefährdung eines Radfahrers durch

einen Autofahrer gekommen. Ereignet hat sich der Vorfall in

Darmstadt-Kranichstein auf der Kranichsteiner Straße aus Richtung Messel

kommend. Kurz vor der Kreuzung Grundstraße wurde ein Fahrradfahrer plötzlich von

einem schwarzen Ford-Geländewagen mit Darmstädter Kennzeichen (dieses ist hier

bekannt) von hinten bedrängt und mehrmals angehupt. Im weiteren Verlauf

überholte dieser den Fahrradfahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand, wobei

sich der Radfahrer selbst sehr nah am Bordstein befand. Der Ford-Geländewagen

war laut Aussagen des Geschädigten ausschließlich von einem knapp 60 jährigen

Herren besetzt gewesen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

dem Vorfall geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt,

Tel.: 06151 969-41110.

Unfallflucht in Erzhausen

Erzhausen – Am Sonntag, 03.07.22, gg. 15:15 Uhr kam es in Erzhausen, in

der Bahnstr., in Höhe der Eisdiele zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde an

einem roten Mini-Cooper die Tür geöffnet und ein Junge, der mit seinem Fahrrad

den Radweg befuhr, stürzte und verletze sich leicht. Der rote Mini und die

ausgestiegene Person entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den

Jungen zu kümmern. Hinweise zum Unfall werden vom 3. Polizeirevier in Darmstadt,

unter der Telefonnummer: 06151/96941310, entgegengenommen.

Roßdorf: Insgesamt 35 Fahrräder codiert und für Diebe unattraktiv gemacht

Roßdorf – Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt haben am Mittwoch

(20.07.) zwischen 10 Uhr und 14 Uhr im Rahmen der Sommerkampagne insgesamt 35

Fahrräder mit einem individuellen Code versehen und somit für Diebe unattraktiv

gemacht. Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine

individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades

gestanzt. Die Termine waren im Vorfeld telefonisch vergeben worden und schnell

ausgebucht. Trotz hochsommerlicher Temperaturen wurden fast alle Termine auch

wahrgenommen und neben hochwertigen Pedelecs auch ein Fahrradanhänger und

mehrere Akkus codiert.

Neben der Codierung fanden zahlreiche Bürger- und Informationsgespräche statt.

Expertinnen und Experten der polizeilichen Beratungsstelle gaben interessierten

Bürgerinnen und Bürger wertvolle Tipps, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer

Kriminalität schützen können. Anhand von Exponaten im speziell für

Beratungszwecke ausgebauten Präventionsmobil stellte das Fachpersonal gezielt

dar, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll

gegen Einbrecher sichert. Zudem erhielten Bürgerinnen und Bürger wichtige

Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit.

Die Veranstaltung war die letzte Station der Sommerkampagne, einer

Präventionsrundreise der Hessischen Polizei zur Bekämpfung von

Wohnungseinbrüchen. Wer sich darüber hinaus noch zu dem Thema informieren will,

kann sich auf www.polizei.hessen.de oder unter www.polizei-beratung.de

informieren.

Messel: Ungebetener Besucher am Morgen / Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Messel – Ein ungebetener Besucher hat am frühen Donnerstagmorgen (21.7.)

sein Unwesen im Kohlweg getrieben. Gegen 2.45 Uhr versuchte der noch unbekannte

Täter über einen Balkon in die Wohnung eines Hauses zu gelangen. Als er sich an

der Halterung eines Katzennetzes zu schaffen machte, wurde er von den Bewohnern

bemerkt und trat hierauf sofort die Flucht an. Eine unmittelbar eingeleitete

Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche

Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Verkehrsgefährdungen, Zeugen gesucht

Riedstadt/Stockstadt

Ein blauer 3er-BMW wurde aus Riedstadt-Leeeheim herausgefahren. In sehr unsicherer Fahrweise ging es über Erfelden bis nach Stockstadt. Hierbei fiel einer Zeugin die gefährdende Fahrweise des Fahrers auf. Er konnte nicht die Fahrspur halten, sondern lenkte immer rechts und links aus. Im Kurvenbereich, vor dem Ortseingang nach Erfelden, geriet der Fahrer mit seinem Fzg. mehrfach in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Fzg. mussten abzubremsen und teilweise in den Grünstreifen ausweichen. Unbeirrt wurde die Fahrt fortgesetzt. Weiterhin in Schlangenlinien, ging es über die Rheinallee bis nach Stockstadt. In Stockstadt konnte er in der Schillerstraße gestoppt werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Führerschein einbehalten und der Fahrer, von verständigten Familienangehörigen, abgeholt. Weitere Zeugen und auch Gefährdete werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden. Dies bitte unter der Telefonnummer 06152-1750.

Gernsheim, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Gernsheim – In der Zeit vom 20.07.2022, 07:00 Uhr bis zum 20.07.2022,

19:15 Uhr ist es in der Oberstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wendete sein Kraftfahrzeug

an der Ecke Rostocker Straße und Schweriner Straße. Hierbei stieß er mit dem

Heck gegen einen anliegenden Zaun und beschädigte diesen. Der Sachschaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern und den Pflichten eines Unfallbeteiligten

nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in

unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht

aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen

Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gernsheim

unter der Telefon-Nr.: 06258 9343-0.