Ölsonnenblumen im Wert von 600 € gestohlen (siehe Foto)

Otterstadt (ots) – Am Mittwoch 20.07.2020 gegen 19:20 Uhr stellten Geschädigte eine etwa 200 Quadratmeter große Lücke auf ihrem Feld nahe der Römerstraße fest. Das Feld ist mit Ölsonnenblumen bepflanzt. Folglich haben unbekannte Täter die zuvor dort befindlichen Ölsonnenblumen im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Der Tatzeitraum ist bislang unbekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung

Schifferstadt (ots) – Kaum mit seinem PKW am Mittwoch 20.07.2022 gegen 20:30 Uhr zu Hause angekommen, meldete ein 65-Jähriger bei der Polizei einen Verkehrsunfall, den er soeben auf der Fahrtstrecke gehabt hätte. An Näheres könne er sich nicht mehr erinnern. Von einer Polizeistreife konnte der Unfallort in der Bahnhofstraße ausfindig gemacht werden.

Hier hatte der PKW-Fahrer eine Metallkonstruktion für Bäume gestreift und beschädigt. Auch sein PKW war beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Der vermeintliche Grund für die fehlende Erinnerung konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hochwertiges schwarzes E-Bike entwendet

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 19.07.2022 wurde im Zeitraum von 12-15:00 Uhr vor einer Kindertagesstätte im Hermann-Löns-Weg ein abgeschlossenes E-Bike der Marke KTM entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Im Zusammenhang fiel ein Mann auf, zwischen 25-30 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, dunkle Kleidung, schwarze Arbeitshandschuhe mit roten Streifen, der sich zur Tatzeit auffällig umsah.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.