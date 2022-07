Randale im Fast Food Restaurant

Mainz-Bretzenheim (ots) – Für eine 25-jährige Dame endete der Mittwochabend 20.07.2022 mit einer Strafanzeige und einem lebenslangen Hausverbot. Gegen 21:55 Uhr befand sich die 45-jährige Schichtleiterin im Bereich der Kassen des Schnellrestaurants, als sie von der 25-jährige Kundin erheblich angepöbelt wurde. Die Kundin wollte sich über zu kaltes Essen beschweren, wurde aber direkt handgreiflich, packte die Geschädigte am Kragen und riss ihr eine Kette vom Hals.

Anschließend spuckte die Randaliererin der Schichtleiterin ins Gesicht und beleidigte sie mit abwertenden Kommentaren über ihre asiatische Herkunft. Von zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte die Lage beruhigt werden.

Gegen die 25-Jährige wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt. Zudem musste die Beschuldigte mit zur Polizeidienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Sie war in der Vergangenheit bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten. Zusätzlich erhielt die Beschuldigte ein lebenslanges Hausverbot für das Schnellrestaurant.

Zu schnell unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mainz (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 21.07.2022 fiel einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers in der Binger Straße eine Mercedes E-Klasse auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Saarstraße unterwegs war. Auch als die Funkstreife gegen 02:29 Uhr zu dem Mercedes aufgeschlossen hatte, fuhr dieser weiterhin deutlich zu schnell.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle, fiel den beiden Polizeibeamten auf, dass der 54-jährige Fahrer leicht schwankte, glasige Augen hatte und nach Alkohol roch. Bei einem Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt werden.

Der 54-Jährige musste im Anschluss mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, der Führerschein beschlagnahmt und die E-Klasse musste abgeschleppt werden. Zudem erwartet den Fahrer nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kradfahrer

Dorn-Dürkheim (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 20:25 Uhr kam es auf der Alsheimer Straße in Dorn-Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Alsheimer Straße (L439) in Dorn-Dürkheim aus Fahrtrichtung Alsheim kommend. Der 55-jährige Fahrer eines Ford-Fiesta befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Dorn-Dürkheim in Richtung Alsheimer Straße.

Im Kreuzungsbereich Alsheimer Straße/Hauptstraße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Kradfahrers und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Der Kradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte hierbei zu Boden. Anschließend schlitterte er über die nasse Fahrbahn und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem PKW.

Der Fahrer des Motorrads erlitt hierdurch eine schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW, sowie die 3 Insassen blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L439 für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt.