Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 gegen 13:45 Uhr wurde bei hiesiger Dienststelle bekannt, dass ein ca. 40-50-jähriger Mann mit nacktem Oberkörper im Bereich eines Lebensmittelladens im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach Passanten anpöbeln würde. Er hielt hierbei einen Stock in der Hand und schlug damit unter anderem auf ein Baustellenfahrzeug ein. Darüber hinaus beleidigte er einen Mitarbeiter des Einkaufsmarktes aufs Übelste.

Der amtsbekannte Mann konnte wenige hundert Meter von der gemeldeten Örtlichkeit durch Kräfte der PI Bad Kreuznach angetroffen und kontrolliert werden. Da der mitgeführte Stock trotz mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Beamten nicht weggelegt wurde, wurde der Person der

Einsatz des dienstlichen Distanzelektroimpulsgeräts angedroht. Daraufhin beruhigte sich der Mann und es konnten weitere Einsatzmaßnahmen, unter anderem die Sicherstellung des Stocks, durchgeführt werden. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Das vorgenannte Baustellenfahrzeug wurde indes nicht beschädigt.

Es wurde durch Zeugen berichtet, dass der Mann auch mehrere Passanten bedrohte, jedoch machten vor Ort keine der potenziell Geschädigten auf sich aufmerksam. Personen, die sich angesprochen fühlen, mögen sich bitte mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

Motorradfahrer bei Wildunfall in der Nähe von Tiefenthal schwer verletzt

Tiefenthal/L 400 (ots) – Am Dienstag 19.07.2022 gegen 06:30 Uhr wurde ein 62-jähriger Motorradfahrer auf der L 400, zwischen Tiefenthal und Hof Iben, bei der Kollision mit einem Reh schwer verletzt. Durch Verkehrsunfallzeugen wird beobachtete die unvermeidbare Kollision. Der 62-Jährige schlitterte nach dem Sturz mehr als 50 Meter über die Fahrbahn.

Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern und den eingesetzten Polizisten konnte der Zustand des 62-Jährigen stabilisiert werden. Trotz vollständiger Schutzbekleidung erlitt er diverse Verletzungen im Oberkörperbereich und wurde durch einen Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen.

Das Motorrad des Verletzten wurde totalbeschädigt und musste abgeschleppt werden.

Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die L 400 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt.