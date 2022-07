Kaiserslautern – Die Pfalz genießt den Ruf, eine Region für Waldbegeisterte und Wandervögel zu sein.

Der Wald ist Teil des kollektiven Gedächtnisses, ein Kulturraum, aufgeladen mit Geschichte und Geschichten, Stimmungen und Bedeutungen. Denen spürt das Stadtmuseum Kaiserslautern (Theodor-Zink-Museum I Wadgasserhof) in seiner neuen Sonderausstellung „Im Wald. Kulturgeschichte des Pfälzerwaldes.“ nach. Diese wird am Freitag, 22. Juli 2022, um 18:00 Uhr im Wadgasserhof eröffnet. Sebaedin Ameti wird die Veranstaltung mit eigenen Klangkompositionen zum Thema Wald begleiten.

Anhand von Objekten aus der städtischen Sammlung wird die Geschichte des Pfälzerwaldes und wie er unsere Kultur geprägt hat gezeigt. Ein weiterer Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit der geheimnisvollen Aura des Pfälzerwaldes. Der Künstler Sebaedin Ameti fängt Motive mit der Kamera ein und verfremdet sie durch Spiegelung so, dass man unheimliche Gesichter, fabelhafte Tiere oder fantastische Architekturen in den Bäumen erkennen kann. Ameti nennt diese Technik ?Spiegelografie?, ein Kofferwort aus Spiegel und Fotografie, und die Reihe ?Waldgeist?. Eine Klanginstallation

rundet das Werk ab.

Ein kleiner Coup gelang dem Kulturreferat durch einen persönlichen Kontakt zu dem in Paris lebenden brasilianischen, vielfach preisgekrönten Fotografen Sebastião Salgado. Sehr stimmungsvoll und eine Hommage an die riesigen autarken Urwälder, die in unseren Breiten schon seit Jahrhunderten vernichtet sind, ist das Projekt „Amazonia“. Eine Projektion zeigt atemberaubende Naturaufnahmen Salgados als Ausschnitt aus seiner aktuell auf Welttournee befindlichen Großausstellung, beeindruckend untermalt von einer Komposition von Heitor Villa-Lobos. Salgado dokumentiert poetisch und eindrücklich die majestätische, aber fragile Schönheit des Urwalds.

Im September 2022 wird ein weiteres Projekt diese Ausstellung bereichern. In einer Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern ist eine kurzweilige Zeitreise durch den Pfälzerwald in Virtual Reality entstanden. Die Besucherinnen und Besucher erfahren dann vom Wald selbst, wie man während unterschiedlicher Epochen auf denselben geschaut hat und mit ihm umgegangen ist.

Sonderausstellung „Im Wald. Kulturgeschichte des Pfälzerwaldes.“

Ausstellungseröffnung : 22. Juni 2022, 18:00 Uhr

Rednerinnen und Redner:

Dr. Christoph Dammann, Direktor des Referats Kultur

Sara Brück M.A., Stadtmuseum Kaiserslautern

Sebaedin Ameti, Künstler