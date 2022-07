Überholversuch endet mit Strafanzeige

Germersheim (ots) – Am Abend des 19.07.2022 befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die August-Keiler-Straße in Germersheim. Dort wollte er einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Als dieser jedoch beschleunigte musste er seinen Überholvorgang aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen. Beim Spurwechsel kam es dabei zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 300 Euro.

Im Anschluss hielten beide Autofahrer auf einem Parkplatz, wo eine verbale Diskussion in eine handfeste Auseinandersetzung überging. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, 19.07.2022 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr einen in der Straße “Am Meßplatz” in Germersheim geparkten Pkw. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Firma

Schwegenheim (ots) – In der Zeit von Montag, den 18.07.22, auf Dienstag, den 19.07.22, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Firmengeländes in der Straße “Im Brühl” in Schwegenheim. Aus dem Gebäude wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.