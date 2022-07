Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Bgm.-Grünzeig-Straße/Hohenzollern Straße kam es am Dienstag 19.07.2022 gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Autofahrerin stieß mit einer 33-jährigen Fahrradfahrerin zusammen.

Infolge des Aufpralls stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 18.07.2022-19.07.22 brachen unbekannte ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage “Wiesengrund” ein. Die Täter fanden im inneren keine Wertgegenstände, verursachten aber Sachschaden an der Eingangstüre.

Falls sie etwas beobachtet haben: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.