Brand eines Balkons

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 19.07.2022 gegen 19 Uhr, kam es in der Lucas-Cranach-Straße zu einem Balkonbrand. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette verursacht worden sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.5.000 EUR.

Sachbeschädigung an Lkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Lkw Mercedes-Benz am 19.07.2022, in der Zeit von 13-20.00 Uhr, in der Eisenbahnstraße/Höhe Hausnummer 78 ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe am Führerhaus eingeschlagen hatten. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.