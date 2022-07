Schmerzhaftes Befahren des falschen Radwegs

Speyer (ots) – Am Dienstag 19.07.2022 um 13:57 Uhr befuhr eine 17-jährige Radfahrerin verbotswidrig den linken Radweg der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung. Währenddessen bog eine 23-jährige PKW-Fahrerin vom Gelände eines Schnellrestaurants nach rechts in den fließenden Verkehr der Wormser Landstraße ein und übersah hierbei die 17-jährige Radfahrerin.

Diese stürzte und trug Abschürfungen am Unterarm und Knie davon. Ihr Fahrrad erlitt einen Achter. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Die Polizei warnt erneut vor dem Befahren des falschen Radwegs. Hierdurch entstehen vermeidbare Gefahren für Sie und Andere.

Fahndungserfolg nach PKW-Einbrüchen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 04:40 Uhr machten sich 3 Personen an drei PKW im Martinskirchweg zu schaffen, drangen in die PKW ein und durchwühlten diese. Ein aufmerksamer Anwohner verscheuchte die Tatverdächtigen und rief die Polizei. Eine Polizeistreife stellte unweit der Tatörtlichkeit 3 auf die Personenbeschreibung passende Tatverdächtigen unmittelbar fest und durchsuchte diese.

Es handelte sich bei ihnen um einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Speyer und einen 16-Jährigen aus Lingenfeld. Bei deren Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeug bzw. Gegenstände, die mutmaßlich dazu benutzt werden können, in Fahrzeuge mit leicht geöffneten Fenstern einzudringen. Die Polizeibeamten fanden beim 16-Jährigen weiterhin 3,97 Gramm Cannabis sowie 1,94 Gramm Amphetamin auf.

Ob aus den 3 PKW etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Gegen die beiden Jugendlichen sowie den Heranwachsenden wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät: Verschließen Sie alle Fenster Ihres geparkten Fahrzeugs vollständig. Täter dringen auch in abgeschlossene PKW ein, wenn deren Fenster offenstehen.

Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Speyer (ots) – Zwischen Montag 18.07.2022, 21 Uhr und Dienstag 19.07.2022, 11:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Fahrerfenster eines am Eselsdamm geparkten PKW ein und durchwühlten dessen Innenraum. Die Täter zogen ohne Beute davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin stürzt beim Ausweichen

Speyer (ots) – Am Montag 18.07.2022 um 08:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Radfahrerin den rechten Radweg der Auestraße in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zeitgleich fuhr ein LKW in die Einfahrt eines Bedachungszentrums ein, hielt verkehrsbedingt und versperrte dabei kurzzeitig den Radweg. Die Radfahrerin wich daher auf die Fahrbahn der Auestraße aus, umfuhr den LKW und fuhr wieder auf den Radweg auf.

Hierbei touchierte ihr Vorderrad einen weiteren Bordstein, der den Gehweg vom Radweg trennt. Die 53-Jährige stürzte und zog sich Frakturen am Arm sowie Prellungen am Kopf zu. Sie verständigte den Rettungsdienst. Die Polizei informierte sie erst am Folgetag. Für eine Unfallbeteiligung des LKW-Fahrers ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte.