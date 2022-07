Mannheim-Almenhof: SUV-Fahrerin übersieht Mann auf Pedelec und flieht – Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots) – Bereits am Donnerstag, den 07.07.2022 gegen 15:30 Uhr

fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Neckarauer Straße in

Richtung Mannheim-Rheinau. Kurz nach dem Neckarauer Übergang fuhr eine bisher

unbekannte SUV-Fahrerin von der Paul-Wittsack-Straße kommend über den Radweg in

die Neckarauer Straße ein und übersah hierbei den 63-Jährigen. Der

Pedelec-Fahrer musste ausweichen und kam daraufhin zu Fall. Hierbei verletzte

sich der Mann leicht. Die SUV-Fahrerin hielt nach dem Unfall zunächst an,

flüchtete jedoch im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten

Radfahrer zu kümmern. Bei dem SUV soll es sich um einen schwarzen oder

dunkelblauen PKW mit Mannheimer Zulassung gehandelt haben. An der Unfallstelle

soll sich ersten Ermittlungen zu Folge auch eine junge Frau mit Kind befunden

haben, welche den Unfall beobachtet haben könnte und als wichtige Zeugin infrage

kommen dürfte. Die Frau sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum

Unfall oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei in Mannheim unter 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter wirft großen Stein auf fahrendes Auto – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Im Stadtteil Neckarstadt warf ein unbekannter Mann

am frühen Samstagmorgen mit einem großen Stein auf ein fahrendes Auto und

beschädigte dabei dessen hintere Seitenscheibe.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 5 Uhr morgens mit seinem VW in der

Untermühlaustraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe einer

Tankstelle musste er an einer Ampel anhalten. In diesem Moment warf eine

unbekannte Person einen großen Stein auf das Fahrzeug, traf die hintere

Seitenscheibe, sodass diese zerbarst. Der 28-Jährige kam mit dem Schrecken davon

und blieb unverletzt. Er fuhr zunächst weiter und erstatte in der Folge erst

Anzeige bei der Polizei.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zu vorherigen gleichgelagerten Sachverhalten

gegeben ist, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienlichen Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: PKW entwendet und unter Drogeneinfluss gefahren

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kontrollierten

Polizeibeamte einen 31-jährigen Mann in einem BMW in der Draisstraße. Bei der

Abfrage des Kennzeichens in den polizeilichen Systemen stellten die Beamten

fest, dass das Fahrzeug bereits am vergangenen Wochenende in Karlsruhe gestohlen

worden war. Darüber hinaus konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen

und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Ein Drogenvortest ergab den

Verdacht, dass der Mann unter Amphetaminen und THC stehen könnte. Der BMW wurde

schließlich sichergestellt. Der Mann musste die Beamten auf das Revier begleiten

und dort eine Blutprobe abgeben. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, den PKW

lediglich ausgeliehen zu haben. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt

nun die Hintergründe des Diebstahls. Darüber hinaus muss der Mann mit Anzeigen

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes, Trunkenheit im Verkehr

und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mannheim-Käfertal: Unter Drogeneinfluss in gestohlenem Auto unterwegs

Mannheim-Käfertal (ots) – Ein 34-jähriger Mann war am Dienstagabend unter

Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto im Stadtteil Käfertal unterwegs,

obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 19.45 Uhr in der Mannheimer Straße auf,

als dieser gerade mit einem BMW in Richtung Bäckerweg unterwegs war. Als er zur

Kontrolle angehalten werden sollte, reagierte er nur sehr zögerlich und erst

nach mehrmaliger Aufforderung. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche

Anzeichen für Drogenkonsum. Einen Drogentest wollte der 34-Jährige nicht

durchführen. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Vorher zeigte er

den Beamten ein Rezept für medizinisches Cannabis vor. Bei genauerer Betrachtung

bemerkten die Beamten jedoch, dass dieses deutliche Fälschungsmerkmale aufwies.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug, mit dem er unterwegs

war, als gestohlen gemeldet und die daran angebrachten Kennzeichen für ein

anderes Fahrzeug ausgegeben. Auch diese waren als gestohlen gemeldet. Zudem

bestand für den BMW kein Versicherungsschutz und es wurden auch keine

Steuerabgaben hierfür abgeführt.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verdacht des

Drogenbesitzes, Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei,

Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ermittelt.

Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus mit Gaststätte,

Mannheim (ots) – Deutlich sichtbare Flammen aus dem Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses lösten am Dienstagmorgen einen Großeinsatz von Polizei,

Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Nur wenige Minuten nach Alarmierung der

Einsatzkräfte trafen diese gegen 6.30 Uhr mit einem Großaufgebot am Quadrat L 15

ein, wobei auch Beamte der nahegelegenen Bundespolizei unterstützten. Eine

Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes stand bereits in Vollbrand. Das Feuer

griff dabei teilweise auf die Außenfassade des Hauses über, wodurch vor allem

Rauchgas in die darüber befindlichen Wohnungen sowie den Hausflur eindrang.

Neben den sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Mannheim,

wurden die Bewohner des Hauses aus dem Gebäude geleitet und teilweise mit

Drehleitern von den Balkonen gerettet. Um 7.20 Uhr war der Brand gelöscht.

Die Bewohner des Haues wurden vor Ort umgehend von den eingesetzten

Rettungskräften versorgt. Vier Personen kamen zur weiteren Behandlung ihrer

schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere erlitten Verletzungen durch

das Einatmen von Rauchgas. Das Wohnhaus gilt bislang als unbewohnbar, weshalb

die Bewohner im Anschluss ihrer Versorgung durch die Stadt Mannheim

untergebracht wurden.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Bismarckstraße sowie der Kreuzungsbereich

zum Kaiserring gesperrt. Nach einer teilweisen Freigabe der Sperrung wurde diese

gegen 10.30 Uhr vollständig aufgelöst. Es kam zu nicht unerheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Brandermittler des Kriminalkommissariats haben noch am Morgen die Ermittlungen

zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Der abgesperrte Brandort wurde

hierfür beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zur Folge entfachte sich der Brand

in der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gaststätte. Der entstandene Sachschaden

wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Mannheim-Rheinau: Mehrere Balkone in Brand geraten

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend kam es auf drei Balkonen eines Wohngebäudes in

der Stengelhofstraße zu einer Brandentwicklung – mehrere Markisen und

Blumenkästen wurden durch das Feuer zerstört. Kurz nach 20 Uhr rückten Feuerwehr

und Polizei aus und geleiteten die betroffenen Bewohner vorsorglich aus dem

Gebäude. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und

verhinderte damit ein Übergreifen auf den Dachstuhl des Hauses. Insgesamt wurden

durch den Brand vier Balkone beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000

Euro.

Ein Bewohner wurde bei dem Versuch einen brennenden Balkon zu löschen leicht

verletzt.

Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Balkone wurden für die

weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau abgesperrt.

Mannheim-Almenhof: Hoher Schaden nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – 7.500 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter

Unfallverursacher am Dienstagabend in der Niederfeldstraße und flüchtete

anschließend. Ein geparkter VW Polo wurde dabei an der linken Fahrzeugseite

stark beschädigt. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen hierzu

aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweisgeber, die im vermeintlichen

Tatzeitraum von 18.40 Uhr bis 20.40 Uhr Verdächtiges beobachteten, werden

gebeten, sich unter 06203 93050 zu melden.

Mannheim: Verkehrstraining für „Ältere Kraftfahrer“ in der Jugendverkehrsschule

Mannheim (ots) – Schon traditionell ist das Angebot der Verkehrsprävention des

Polizeipräsidiums Mannheim, welches sich an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer ab

70 Jahren richtet. Dabei handelt es sich um ein Programm der Verkehrsprävention

Mannheim, welches sich an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer über 70 Jahren

richtet und auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Mannheim stattfindet.

In dieser Veranstaltung (Dauer etwa 3 Stunden) erläutert die Polizei die

Themenbereiche „Der ältere Kraftfahrer“ sowie „Wichtige Bestimmungen der

Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrs – Zulassungsordnung“ und bietet den

Teilnehmern die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch. Der Schwerpunkt

dieser Veranstaltung liegt allerdings auf den fahrpraktischen Übungen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist daher das Mitbringen des eigenen Pkw.

Termine sind:

Freitag, 29.07.2022 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 05.08.2022 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 12.08.2022 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 09.09.2022 von 09.00 – 12.00 Uhr

Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule in Mannheim-Käfertal,

Oskar-von-Miller-Str. 5.

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich interessierte Kraftfahrer

schnellstmöglich bei der „Verkehrsprävention“ des Polizeipräsidiums Mannheim,

Telefon 0621/41 57 00, anmelden.