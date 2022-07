Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 52-jähriger Betrüger ergaunert Bargeld – Geschädigte gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 52-jähriger Mann war am Mittwochmorgen

in Hemsbach unterwegs und ergaunerte mit einer betrügerischen Masche Bargeld.

Der Mann klingelte an den Türen von ihm unbekannten Personen und gab vor, dass

er sich zu Hause ausgesperrt habe und nun Geld für ein Zugticket zu benötigen,

um einen Ersatzschlüssel bei einem Freund in Frankfurt zu holen. Tatsächlich

wollte er das Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht verwenden.

Zwei Zeugen, bei denen der 52-Jährige geklingelt hatte, kannten die Masche

jedoch bereits und verständigten die Polizei. Durch eine Polizeistreife wurde

der bereits einschlägig polizeibekannte Mann am Hemsbacher Bahnhof angetroffen

und festgenommen werden. Er gab zu, an mehreren Häusern geklingelt zu haben und

in einem Anwesen, an das er sich nicht mehr erinnern konnte, habe er 20 Euro

erhalten, die er in seiner Hosentasche bei sich hatte. Das Geld wurde

sichergestellt, der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien

Fuß erlassen. Gegen ihn wird inzwischen wegen Betrugs und versuchten Betrugs

ermittelt.

Der oder die Geschädigte, von dem der 52-Jährige das Geld erhalten hatte, sowie

weitere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 19-Jährige von Unbekannten grundlos zusammengeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am frühen Sonntagmorgen, 16.07.2022,

wurden zwei junge Männer in Wiesloch von einem unbekannten Täter grundlos

zusammengeschlagen. Die beiden 19-Jährigen verließen gegen 0.30 Uhr eine

Musikveranstaltung in der Mensa des Gymnasiums in der Gymnasiumstraße. Auf dem

Vorplatz des Gymnasiums trafen die beiden auf eine Gruppe mehrerer Jugendlicher.

Eine männliche Person ging auf eines der Opfer zu und schlug ihm unvermittelt

mit der Faust zweimal ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Als sein

Begleiter schützend dazwischen ging, schlug der Täter auch ihm mehrmals mit der

Faust ins Gesicht. Auch er ging verletzt zu Boden. Erst als weitere Besucher der

Veranstaltung zu Hilfe eilten, entfernte sich der Täter und die Gruppe um ihn in

Richtung Gerbersruhstraße.

Die beiden Geschädigten erlitten Platzwunden im Gesicht und am Kopf sowie eine

Gehirnerschütterung. Beide mussten sich in medizinische Behandlung begeben.

Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 16 bis 18 Jahre alt

165 bis 175 cm groß

Kräftige, muskulöse Statur

Gebräunte Haut

Südeuropäisches Erscheinungsbild

Kurze, schwarze Haare

Trug eine lange Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt

Hatte evtl. eine Umhängetasche bei sich

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Wald – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag wurden Polizei und

Feuerwehr wegen eines Brands bei Walldorf alarmiert. Kurz vor 17 Uhr war unweit

des nördlichen Waldrands im Dannhecker Wald ein Brand ausgebrochen. Aus bislang

unklarer Ursache war eine Waldfläche von rund 20 auf 20 Metern Größe in Brand

geraten. Obwohl der Brand durch die Feuerwehren aus Walldorf und Sandhausen den

Brand rasch löschen konnten, wurden fünf mittelalte Hainbuchen sowie zahlreiche

Jungpflanzen durch die Flammen zerstört.

Da die Brandursache bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die

Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ermittlungen zum Todesfall einer 64-Jährigen in Sinsheim: Festnahme eines Tatverdächtigen –

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen der Sonderkommission „Hecke“ seit

dem Fund des Leichnams einer 64-Jährigen am 23.06.2022 in Sinsheim wurde am

Dienstagmorgen ein Verdächtiger festgenommen.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts, die aus Sinsheim stammende Frau getötet zu

haben, hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg bei der zuständigen

Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg einen Haftbefehl wegen

Mordverdachts gegen den Beschuldigten erwirkt. Der Mann wurde nach seiner

Festnahme der Richterin vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl gegen den

Beschuldigten in Vollzug. Dieser wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Wohnhaus des Tatopfers in Sinsheim sichern seit gestern zahlreiche Beamtinnen

und Beamte der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

unter Einbindung des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes

Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Einsatz umfangreich mögliche

Tatspuren. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ist bereits seit gestern mit

der Auswertung der ersten gesicherten Spuren betraut. Die Spurensicherungs- und

Durchsuchungsmaßnahmen dauern weiter an.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit Markise

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Knapp 2.000 Euro Schaden verursachte ein

53-jähriger Busfahrer am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße. Als dieser gegen

7.30 Uhr mit einem Linienbus in eine Parklücke einscherte, übersah er dabei die

ausgefahrene Markise einer Apotheke und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde

dabei niemand. Am Bus selbst entstand geringer Sachschaden.