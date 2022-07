Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer – Nachtrag

Heidelberg-Weststadt (ots) – Wie bereits am 05.07.2022 berichtet, ereignete sich

am Montag, 04.07.2022 in der Heidelberger Weststadt ein Verkehrsunfall, bei dem

ein 57-jähriger Rollerfahrer verletzt worden war. Der Mann war kurz nach neun

Uhr in der Ringstraße einem voranfahrenden 41-Jährigen auf dessen Dacia

aufgefahren.

Der 57-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Offenbar waren

dessen Verletzungen so schwerwiegend, dass er diesen zwischenzeitlich erlegen

und verstorben ist.