Frankfurt-Bornheim: Nackter Mann leistet Widerstand

Frankfurt – (dr) Ein nackter Mann hat am Dienstagabend in der

Wittelsbacherallee für einen Polizeieinsatz gesorgt und bei seiner Festnahme

Widerstand geleistet. Dieser stand offenbar unter starken Alkoholeinfluss und

kam zur Ausnüchterung ins Polizeipräsidium.

Mehrere Anwohner der Wittelsbacherallee meldeten sich gegen 21.00 Uhr bei der

Polizei und teilten mit, dass ein nackter Mann auf der Straße herumschreie und

Leute belästige. Eine alarmierte Streife des 6. Reviers traf in Höhe der

Hausnummer 171 auf den unbekleideten Mann, welcher neben einer Parkbank lag. Als

dieser die Beamten sah, fordertet er sie auf, sein Glied anzufassen und führte

dabei sexuelle Handlungen an sich aus. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach.

Im weiteren Verlauf erhob sich der Mann und ging auf diese zu. Da er keinen

Abstand halten wollte, brachte ihn die Streife zu Boden. Mit der Unterstützung

einer weiteren Streife gelang es, ihn festzunehmen. Dabei trat er in Richtung

der Polizeibeamten und gab weitere Beleidigungen von sich.

Sie setzten ihn daraufhin in den Streifenwagen, in dem er noch in die Richtung

eines Beamten spuckte. Letztlich führte ihn sein renitentes Verhalten in die

Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums, aus welchem er heute Morgen entlassen

wurde. Gegen den 33-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren

eingeleitet.

Frankfurt-Seckbach: Schussabgabe

Frankfurt – (dr) Gestern Abend kam es in Seckbach zu einer Schussabgabe,

welche mehrere Anwohner registrierten und sofort den Notruf wählten.

Ein lauter Knall ertönte gegen 22:20 Uhr in der Heinz-Herbert-Karry-Straße.

Anwohner hatten noch zuvor im Bereich der angrenzenden Wilhelmshöher Straße eine

sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen wahrgenommen.

Dann sei es aus der Gruppe heraus zu der Abgabe eines Schusses gekommen. Einer

der Personen hätte eine Waffe getragen.

Umgehend begab sich eine Vielzahl an Polizeikräften zu der genannten

Örtlichkeit. Letztlich fanden Beamte vor Ort eine Knallkartusche auf, die auf

die verbotswidrige Nutzung einer Schreckschusswaffe hindeutete. Im weiteren

Verlauf konnten die eingesetzten Polizeikräfte jedoch keine größere

Personengruppe oder eine Auseinandersetzung feststellen, sodass die Fahndung

eingestellt wurde.

Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 190 cm groß, dunkle Hautfarbe, kurze Haare;

schwarze Jacke/Hoodie, dunkle Hose.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Autoeinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt – (la) Am Dienstag, den 19. Juli 2022, wurden in der Elbestraße

zwei Täter festgenommen, als sie gerade Wertgegenstände aus einem Auto nahmen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete einer Polizeistreife, dass an einem geparkten

Auto in der Elbestraße gerade zwei Personen dabei seien, Wertgegenstände aus dem

Auto zu nehmen.

Die Polizei konnte zwei 26-Jährige an dem Auto antreffen und festnehmen. Die

Beiden hatten ein spaltbreit geöffnetes Fenster an dem Auto genutzt und sich so

Zugang zu dem Innenraum verschafft. Bei den Tätern konnten aus dem Auto

entwendete Schlüssel und ein leeres Brillenetui gefunden werden.

Beide Täter wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht

und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Bockenheim: Taschendieb mit Anrempeltrick erfolgreich

Frankfurt – (la) Am Dienstag den 19. Juli 2022, kam es gegen 12:40 Uhr zu

einem Trickdiebstahl am Carlo-Schmid-Platz.

Ein 22-Jähriger befand sich auf dem Carlo-Schmid-Platz als er von dem Täter im

Vorbeigehen angerempelt wurde. Dabei entwendete der Täter die Geldbörse des

Geschädigten, die sich in dessen linker Hosentasche befand. In der Geldbörse

befanden sich diverse Karten sowie 35 Euro Bargeld.

Täterbeschreibung:

Männlich, 18 – 23 Jahre, normale Statur, 175 bis 185 cm groß, Drei-Tage-Bart,

schwarzer Kapuzenpulli, schwarze, kurze Trainingshose, schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 /

755-11300 entgegen.

Frankfurt-Rödelheim: Falsche Handwerker erbeuten Wertgegenstände

Frankfurt – (la) Am Dienstag, den 19. Juli 2022, kam es gegen 12.00 Uhr zu

einem Trickdiebstahl in der Niddagaustraße.

Ein falscher Handwerker klingelte an der Haustür des 90-jährigen Opfers. Während

er die 90-Jährige in die Küche bat und in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte

mindestens ein weiterer Täter die Räume nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen

eine abschließbare Geldkasse mit, in der sich diverse Dokumente, zwei Goldbarren

und Münzen befanden.

Täterbeschreibung:

Männlich, 40 bis 50 Jahre, kräftige Statur, dunkle Haare, südeuropäisches

Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet mit dunklem Pullover,

gelber Warnweste, dunkler Hose, weißen Stoffhandschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 /

755-11100 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, vom Gesundheitsamt, von der Polizei

oder anderen Behörden zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu

gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor

der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

Frankfurt-Fechenheim: Vierjährige von Pkw erfasst

Frankfurt – (ne) Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend um 18:30

Uhr ist ein vierjähriges Mädchen in der Bürgeler Straße von einem Auto erfasst

und dabei schwer verletzt worden.

Zuvor war ein 39-Jähriger mit seinem Pkw in der Bürgeler Straße in aufsteigende

Richtung unterwegs. Plötzlich lief die 4-Jährige zwischen geparkten Pkw auf die

Straße. Der 39-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste das

Mädchen. Mit schweren Verletzungen kam die 4-Jährige in ein Krankenhaus. Ein vor

Ort durchgeführter Drogenvortest beim 39-Jährigen deutete auf einen möglichen

Konsum von Kokain hin. Die weiteren Unfallermittlungen müssen nun den genauen

Unfallhergang und die Gesamtumstände klären.

Für die Dauer der Unfallmaßnahmen, im Zuge derer auch ein Gutachter vor Ort war,

musste die Bürgeler Straße bis ca. 21:40 Uhr gesperrt werden.

Frankfurt-Dornbusch: Fahrzeugbrand

Frankfurt – (fue) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, gegen 04.00 Uhr, wurden

im Bereich des Anwesens Marbachweg 170 Gleisarbeiten durchgeführt. Dazu wurde

auch ein Dieselstromaggregat verwendet, welches auf einem Lkw montiert war. Im

Verlauf der Arbeiten entzündete sich aus bislang noch ungeklärten Gründen dieses

Aggregat. Der Brand griff auf den Lkw über und konnte später durch die

verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Der Marbachweg musste während der

Löscharbeiten, zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr, zwischen Gießener Straße und

Eckenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Eschersheimer Landstraße gesperrt

werden.

Die Brandursachenermittlung dauert an. Personen wurden nicht verletzt, der

Sachschaden beziffert sich auf etwa 100.000 EUR.