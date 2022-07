Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Räuberischer Diebstahl am Bahnhof

Am Dienstagmorgen kam es in der Apotheke am Bahnhof in der Saarstraße zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer dortigen Angestellten. Nun ermittelt die Polizei und sucht auch nach weiteren Zeugen.

Was war passiert?

Der namentlich bislang nicht bekannte Täter hatte sich gegen 8 Uhr zunächst vor dem Geschäft herumgedrückt, bevor hineinkam und offenbar zielgerichtet den Aufenthaltsraum des Personals betrat. Aus einer dort abgestellten Handtasche nahm sich der Mann einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchtete in Richtung Kaiserstraße. Die Angestellten hatten noch versucht, ihn daran zu hindern, woraufhin es zu einem Handgemenge gekommen war. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175 cm großen und dunkel gekleideten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er hatte dunkle Haare und trug zudem einen hellbraunen Strohhut.

Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010 an die Polizei in Friedberg.

Rosbach v.d.H. : Auf Pferdekoppel masturbiert

Nachdem in der vergangenen Woche ein Unbekannter auf einer Pferdekoppel bei Rodheim dabei bemerkt worden war, wie er offenbar an seinem Glied manipulierte, ermittelt die Polizei. Der Mann soll sich, nachdem er von Zeugen auf sein Handeln angesprochen worden war, in nicht bekannte Richtung entfernt haben.

Daher bitten die Ermittler mögliche weitere Zeugen, denen am Montagabend (11.07.2022) gegen 22 Uhr in der Verlängerung des Pflasterpfades zwischen Hamstergraben und L3204 ein schlanker Mann mit Glatze aufgefallen war, der sich nahe der dortigen Weide aufgehalten hatte, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Ortenberg: schwerer Diebstahl im Steinbruch

Vom Gelände des Bergheimer Steinbruchs sind am Sonntag mehr als 300 Liter Kraftstoff gestohlen worden. Das Diesel lagerte in einem dortigen Kraftstofftank, den der Täter gewaltsam öffnete, um den Inhalt anschließend in offenbar mitgebrachte Kanister zu pumpen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Dieb zur Tatzeit gekleidet mit einem grünen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Hose. Aufgrund des Gewichts des Stehlguts war zu dessen Abtransport mit einiger Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Kraftfahrzeug genutzt worden. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise zur genannten Tat unter Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: E-Scooter entwendet

Aus dem Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Kurstraße stahlen Diebe am Dienstagnachmittag einen e-Scooter des Typs „Mi 1S“. An dem Elektrokleinstfahrzeug im Wert von etwa 500 Euro, welches zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr entwendet wurde, war das Versicherungskennzeichen „VVD-239“ angebracht. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.