Dillenburg: Einbruch in Baumarkt

Mehrere blaue Baumaschinen der Marke Bosch entwendeten Diebe am Mittwoch, 20. Juli, aus einem Baumarkt in der Ströherstraße. Gegen 0.45 Uhr hebelten sie eine Tür auf und kamen so an das Diebesgut heran, was einen vierstelligen Wert haben dürfte. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Dillenburger Kripo bittet um Zeugenhinweise: Wem sind in der Nacht auf Mittwoch Personen oder Fahrzeuge am Baumarkt aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 02771/90-70.

Herborn: Delle in Renault

Unbekannte beschädigten einen geparkten Renault, indem sie vermutlich mit einem spitzen Gegenstand eine Delle in den Van schlugen. Der grüne Traffic stand zwischen 17.30 Uhr am Montag, 18. Juli, und 7.10 Uhr am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Schwerstraße. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 470-50).

Ehringshausen: Scheibe eingeschlagen

An einem silberfarbenen Audi schlugen Unbekannte am Dienstag, 19. Juli, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr die Heckscheibe ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 500 Euro an dem A6, der in dem Zeitraum in der Lempstraße stand. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 470-50).

Wetzlar: Opel zerkratzt

400 Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte an einem geparkten grauen Opel verursachten. Die Kratzer in einer Tür stellte der Besitzer am Dienstag, 19. Juli, gegen 9.20 Uhr fest, nachdem er den Corsa am Tag zuvor in der Straße Lampertsgraben geparkt hatte. Die Beamten der Polizeistation Wetzlar bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06441/918-110).

Schöffengrund- Laufdorf: Türen zerkratzt

Einen im Höhweg am Waldrand geparkten blauen Renault zerkratzten Unbekannte am Sonntag, 17. Juli, zwischen 18.05 Uhr und 20.30 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro, die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Haiger- Rodenbach: Technische Geräte entwendet

Etwa 750 Euro Schaden am Gebäude und der Verlust von technischen Geräten im Wert von rund 560 Euro sind die Folgen eines Diebstahls, der sich vergangene Woche ereignete. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag, 19. Juli, und 14 Uhr am Sonntag brachen Unbekannte in ein Gemeindehaus in der Straße Auf der Stücke ein und entwendeten mitunter Computerzubehör, wie beispielweise eine Tatstatur und einen Bildschirm. Die Polizei in Dillenburg bittet um Hinweise: Wer hat diesbezüglich etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Telefonnummer 02771/90-70.