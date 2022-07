Neustadt: Fachfirma baut Sirenen zur Warnung der Bevölkerung auf

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße erneuert ihr Sirenennetz zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall. Errichtet werden 20 hochmoderne Anlagen, die auch Durchsagen ermöglichen. Der Stadtrat hat zugestimmt, den Auftrag an eine Fachfirma aus Hagen (Nordrhein-Westfalen) zu vergeben. Die Investitionssumme beträgt 401.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz gibt einen Zuschuss von 76.000 Euro.

Im Vorfeld der Ausschreibung war eine genaue Prüfung der künftigen Sirenenstandorte und der technischen Machbarkeit notwendig. Dabei wurde die Stadtverwaltung von einem Ingenieurbüro unterstützt.

Die Überprüfung der Warnmöglichkeiten der Bevölkerung hatte ergeben, dass die Flächenabdeckung im Stadtgebiet inklusive der Weindörfer mit dem bisherigen Sirenennetz lückenhaft ist. Hinzu kommt, dass die heutige Technik wesentlich mehr leisten kann. Die vorhandenen Sirenen werden daher durch 20 neue ersetzt. Nur zum Teil bleibt es bei den bisherigen Standorten.

Neben der besseren Schallausbreitung gehört zu den Vorteilen der neuen Sirenen auch, dass sie mit Akkus funktionieren und Sprachdurchsagen ermöglichen. So können Infos und Handlungsanweisungen auch bei Stromausfall kommuniziert werden. Zusätzlich ermöglicht das Warnsystem eine Anbindung an Landes- und Bundesämter, die eigenständig und ohne Zeitverlust ebenfalls Warnungen verbreiten können.

Betriebsbereit sein soll alles im ersten Quartal 2023. Die Bevölkerung wird dann mit angekündigten Probealarmen entsprechend sensibilisiert.

Errichtet werden die Sirenen an folgenden Standorten:

Kernstadt:

Ludwigstraße 30 (Heinz-Sielmann-Schule)

Robert-Stolz-Straße 30 (Berufsbildende Schule)

Bahnhofstraße 14 (Städtisches Verwaltungsgebäude)

Landauer Straße 96 (Hauptfriedhof)

Stettiner Straße 30 (Wohnhaus)

Talstraße 148 (Städtisches Verwaltungsgebäude)

Talstraße 267 (Privatgebäude)

Joseph-Monier-Straße 1 (Gewerbegebiet, Privatgebäude)

Diedesfeld:

Weinstraße 548 (Festhalle)

Duttweiler:

Dudostraße 35 (Ortsverwaltung)

Geinsheim:

Gäustraße 83 (Ortsverwaltung)

Gimmeldingen:

Meerspinnstraße 23 (Ortsverwaltung)

Haardt:

Mandelring 92 (Ortsverwaltung)

Hambach:

Dr.-Wirth-Straße 19 (Hambacher Höhe / Pauluskindergarten)

Weinstraße 204 (Altes Schulhaus)

Königsbach:

Deidesheimer Straße 7 (Ortsverwaltung)

Lachen-Speyerdorf:

Langensteinstraße 20 (Privatgebäude)

Theodor-Heuss-Straße 32 (Kita Altes Schulhaus Lachen)

Im Altenschemel (Kläranlage)

Mußbach:

An der Eselshaut 31 (Ortsverwaltung)