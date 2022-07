Verletzte Autofahrerin

Hainfeld (ots) – Kurz vor 12 Uhr kam es Dienstag 19.07.2022 auf der K56 zwischen Roschbach und Hainfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Autofahrerin im Gesicht verletzt wurde. Ihren Angaben zufolge begegnete ihr ein schwarzes Fahrzeug mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

Obwohl die Frau äußerst rechts fuhr, fuhr der unbekannte Autofahrer mit seinem linken Spiegel an den linken Außenspiegel des Fahrzeugs der 42-Jährigen. Wegen dem offenstehenden Fenster wurden Teile der Spiegel in das Gesicht der Autofahrerin geschleudert, die hierdurch Prellungen erlitt. Von dem schwarzen Fahrzeug fehlt jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323 9550.

Pkw-Brand

Bad Bergzabern (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Dienstag 19.07.2022 gegen 18:00 Uhr, auf einem geschotterten Parkplatz eines Seniorenwohnheimes zu einem Pkw-Brand. Dabei brannte ein Pkw Fiat völlig aus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Gefahr der Ausbreitung des Brandes war durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr nicht gegeben. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Nach Parkrempler geflüchtet

Edenkoben (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag 19.07.2022 zwischen 14-16.15 Uhr, die Heckpartie eines blauen Mazda, der auf einem Parkplatz im Industriering in Edenkoben abgestellt war. Vermutlich stieß der Fahrer beim Vorbeifahren/Rangieren gegen die Heckklappe, wodurch die Scheibe splitterte und eine Eindellung am Blech entstand.

Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Radweg in der Gemarkung Silz Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Gemarkung Silz (ots) – Am Mittwoch 20.07.2022 gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger aus Bayern mit seinem E-Bike eine als Radweg ausgewiesene befestigte Straße aus Richtung Gossersweiler-Stein kommend in Richtung Silz See.

Bei leichtem Gefälle kam der Radfahrern aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde der Gestürzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.