Handyverbindung löst Ermittlungen aus

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich Sorgen um eine Anruferin machte, informierte am Montag 18.07.2022 eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung die Polizei. Während des Telefonats mit der Frau fing diese zu stöhnen an, dann riss plötzlich die Verbindung ab. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung befürchtete einen medizinischen Notfall.

Die Polizei machte schließlich die Anruferin ausfindig. Wie sich herausstellte hielt sich die 66-Jährige in Österreich auf. Sie hatte sich über den schlechten Handyempfang geärgert, bevor die Verbindung während des Anrufs bei der Stadtverwaltung dann endgültig abriss. Ein Notfall bestand nicht. |erf

Streit wird Mann zum Verhängnis

Kaiserslautern (ots) – Ein lauter Streit ist einem Mann in der Nacht zu Dienstag 19.07.2022 zum Verhängnis geworden. Gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei in die Friedenstraße gerufen. Ein Anwohner vermutete aufgrund der Lärmgeräusche eine körperliche Auseinandersetzung in einer der Nachbarwohnungen.

An der genannten Adresse konnten die Beamten schon vor dem Haus die Streithähne antreffen. Das Ehepaar hatte eine verbale Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten eskalierte.

Beide berichteten von gegenseitigen Schlägen ins Gesicht, verzichteten aber auf eine ärztliche Behandlung. Auch Strafanzeige wollte keiner der beiden stellen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich allerdings heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

Spiegel absichtlich demoliert?

Kaiserslautern (ots) – Eine mutwillige Beschädigung an ihrem Auto hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Wie die 68-Jährige zu Protokoll gab, wurde an dem Toyota Aygo zwischen 14 und 14.30 Uhr der Außenspiegel auf der Beifahrerseite demoliert. Der Pkw stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Vogelwoogweiher.

Die Fahrzeughalterin schließt einen Unfall als Ursache der Beschädigung aus. Sie ist davon überzeugt, dass jemand absichtlich den Spiegel kaputt gemacht hat. Schaden: mehrere hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. |cri

Zwei Männer fallen mehrfach auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen ihres Verhaltens sind 2 junge Männer in der Nacht zu Mittwoch 20.07.2022 im Polizeigewahrsam gelandet. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer fielen vorher mehrfach unangenehm im Stadtgebiet auf.

Die erste Meldung ging kurz vor Mitternacht bei der Polizei ein. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten in der Innenstadt beobachtet, wie das Duo mit einer Art Eisenstange gegen die Eingangstür eines Schuhgeschäftes schlug. Dank der guten Personenbeschreibung konnte die Streife die Tatverdächtigen wenig später in der Fruchthallstraße ausfindig machen.

Als die Beamten die beiden ansprachen, warf einer mit voller Wucht eine Bierflasche gegen die Schaufensterscheibe eines Supermarktes. Die Scheibe hielt zum Glück stand.

Da einer der beiden Männer keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Sein Kumpel erhielt direkt vor Ort einen Platzverweis. Im Gewahrsam landeten dann allerdings beide. Der eine, wegen seines Verhaltens auf der Dienststelle, der andere, weil er dem Platzverweis nicht folgte und wenig später erneut in der Innenstadt auftauchte.

Doch damit nicht genug: Bei der “Eisenstange”, mit der die Männer an dem Schuhgeschäft hantiert hatten, handelte es sich um einen Straßenpoller. Wo das Duo diesen an sich genommen hatte, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Verräterische Fahrweise

Kaiserslautern (ots) – Sein “Unvermögen” hat einen alkoholisierten Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch verraten. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Ein Zeuge war gegen 0.30 Uhr in der Kindergartenstraße auf die merkwürdige Fahrweise des VW Golf aufmerksam geworden, weil der Wagen seltsam hin und her rangiert wurde, der Fahrer den Motor mehrfach abwürgte und offenbar Schwierigkeiten hatte, den ersten Gang einzulegen.

Anschließend beobachtete der Zeuge, wie der Pkw ohne Licht die Straße wieder hinunterfuhr und beim Einparken ein Verkehrsschild touchierte. Als er den Fahrer ansprach, reagierte dieser aufbrausend – außerdem roch der Atem des Mannes nach Alkohol.

Die alarmierte Polizeistreife unterzog den 75-Jährigen einer Kontrolle. Der Mann hatte nicht nur eine “Fahne”, sondern auch einen unsicheren Stand. Laut Atemtest lag sein “Pegel” bei 0,71 Promille.

Der Wagen musste deshalb vor Ort stehen bleiben und der Mann zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Autoschlüssel und Fahrerlaubnis wurden vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfallauto hängt fest – Fahrer flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Nacht zu Mittwoch am Opelkreisel einen Unfall gebaut hat. Der Unbekannte ließ das Unfallauto einfach vor Ort stehen, montierte die Kennzeichen ab und flüchtete.

Eine Zeugin verständigte gegen 0.15 Uhr die Polizei. Sie konnte die Kennzeichen nennen, die zu dem Pkw gehörten, und berichtete, dass sie drei Personen in dem Wagen gesehen hatte.

Der ausgerückten Streife bot sich vor Ort folgendes Bild: Der Seat Ibiza war in Höhe der Auffahrt in Richtung KL-Siegelbach von der Fahrbahn abgekommen, in den Grünstreifen geraten und dort gegen Verkehrsschilder gekracht. Weil der Wagen auf dem Sockel eines Schildes zum Stehen kam, hatte die Hinterachse keinen Bodenkontakt mehr, so dass der Pkw nicht weiterfahren konnte. Die Bremsspur, die vom Opelkreisel bis zum Fahrzeug führte, sprach Bände: Sie war fast 25 Meter lang.

Verkehrsteilnehmer, die an der Unfallstelle anhielten, um zu helfen, berichteten, dass ihnen zuvor am Mitfahrerparkplatz drei Personen in Bademänteln aufgefallen waren, die alle einen stark alkoholisierten Eindruck machten. Kurz darauf gingen weitere Hinweise ein, dass die geflüchteten Fahrzeuginsassen in Richtung Wald im Bereich Vogelwoog gerannt seien. Das Gebiet wurde abgesucht, aber niemand mehr gefunden.

Der Halter des Fahrzeugs wurde noch in der Nacht ermittelt. Ob er zur Unfallzeit am Steuer des Wagens oder zumindest mit im Fahrzeug saß, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. |cri

Missverständnis führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – In der Erzhütter Straße hat es am Dienstag 19.07.2022 gekracht. Wegen eines Missverständnisses stießen hier gegen 16.30 Uhr in Höhe der Einmündung zur Rütschofstraße 2 Pkw zusammen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen löste eine 49-jährige Autofahrerin den Unfall aus, als sie mit ihrem Ford Focus aus der Rütschhofstraße kam und in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Dabei nahm sie dem Opel Astra einer 18-jährigen Frau die Vorfahrt, die in der Erzhütter Straße unterwegs war und nach links in den Blechhammerweg abbiegen wollte. Das Blinken hatte die Unfallverursacherin offenbar falsch gedeutet und gedacht, sie könne die Kreuzung geradeaus überqueren. Dadurch prallte ihr der Opel Astra in die Fahrerseite.

Bei der Kollision löste im Ford der seitliche Fahrer-Airbag aus, wodurch sich die 49-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Polizei warnt vor dubiosen Angeboten

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann ist am Montag 18.07.2022 im Stadtteil Erlenbach aufgefallen. Ob er etwas im Schilde führte ist unklar. Der Unbekannte fragte eine Hausbesitzerin, ob ihr Dach repariert oder sonstige Handwerker-Arbeiten erledigt werden müssten. Die Frau ließ sich auf keine Angebote ein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten Dachhaien und betrügerischen Teerkolonnen: Zu überteuerten Preisen führen vermeintliche Handwerker unsachgemäß Arbeiten an Haus und Garten durch.

Mal wird ein angeblich kaputtes Dach “repariert” oder die Hofeinfahrt “ausgebessert”. Auch “Reinigungsarbeiten” haben die Täter im Angebot, zu Wucherpreisen. Die Geprellten werden nicht selten unter Druck gesetzt und sollen dann einen völlig überzogenen Preis für eine unfachmännische Arbeit zahlen.

Unser Rat: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Angebote ein. Holen Sie Vergleichsangebote ein und beauftragen Sie einen Handwerker Ihres Vertrauens. |erf

Polizei stellt Drogen sicher

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag 18.07.2022 in der Wohnung eines 42-Jährigen Rauschgift und eine sogenannte Indoor-Plantage zum Anbau von Cannabis sichergestellt. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erließ das Amtsgericht Kaiserslautern einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen.

Am Montag 18.07.2022 rückten Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern aus und wurden fündig. In der Wohnung stellten sie eine bereits abgeerntete Indoor-Plantage fest, auf der vermutlich Cannabis angebaut wurde. Die Beamten fanden mehr als zwei Kilogramm Marihuana, einige Gramm Haschisch, Amphetamin, Kokain und Ecstasy.

Die Drogen und die Plantage wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen von mobilen Verkehrskontrolle am Dienstag 19.07.2022 in der Fruchthallstraße haben Polizeibeamte einen Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Der 31-Jährige wurde gegen 12:30 Uhr mit seinem Auto angehalten. Er händigte den Beamten einen polnischen Führerschein aus.

Überprüfungen ergaben, dass dem Mann sowohl die deutsche Fahrerlaubnis, als auch den polnischen Führerschein, schon vor einigen Jahren entzogen wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Neben dem 31-Jährigen, muss sich auch ein 34-Jähriger verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss einen E-Scooter fuhr. Außerdem wurden 2 Autofahrer erwischt, die keinen Gurt angelegt hatten.

Die Beamten ermahnten einen Fahrradfahrer und einen Autofahrer jeweils wegen der Handynutzung am Steuer/Lenker. Bei einem Kontrollierten war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. |elz

Kreis Kaiserslautern

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weilerbach (ots) – Am Montagabend 18.07.2022 kurz vor Mitternacht kam es im Bereich des Buswendeplatzes der Regionalen Schule zu einem Verkehrsunfall. Augenscheinlich verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen großen Stein.

Aufgrund des Unfallschadens konnte der Fahrzeugführer seine Fahrt nicht fortsetzen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurde der Wagen sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631-369-2250 entgegen.

Polizei Landstuhl sucht weitere Zeugen

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht zum Dienstag, kurz nach 4 Uhr, drangen mutmaßlich 2 Personen in ein Geschäft für Angelsportzubehör und Fischen ein und entwendeten eine größere Menge von Angelsportzubehör. Teile der Beute wurden unweit des Tatortes zurückgelassen. Ein Zeuge konnte 2 dunkelbekleidete Personen mit Mützen beobachten.

Die Polizei Landstuhl sucht nun weitere Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Industriegebietes West (Rudolf-Diesel-Straße) gemacht haben, insbesondere zu Fahrzeugen und Personen, die nicht den ortsansässigen Firmen zugeordnet werden können. Hinweise Polizei Landstuhl 06371/805-0 |pilan

Unfallflucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der L388 ist es am Dienstagabend 19.07.2022 zwischen Katzweiler und Mehlbach zu einem Unfall gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in den Seitengraben. Verantwortlich soll eine 20-jährige Autofahrerin sein. Laut Angaben des 22-Jährigen und weiterer Zeugen überholte die 20-Jährige ein vor ihr fahrendes Auto. Durch die tiefstehende Sonne nahm sie den entgegenkommenden 22-Jährigen nicht wahr.

Dieser versuchte auszuweichen und landete im Straßengraben. Die 20-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Beifahrer des 22-Jährigen erkannte die Fahrerin und rief sie an. Sie kam zurück an die Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. |elz

Beim Einkaufen bestohlen

Weilerbach (ots) – Beim Einkaufen ist eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag 19.07.2022 Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 75-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurde ihr der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, während sie sich in einem Supermarkt in der Europastraße aufhielt. Demnach stellte die Seniorin plötzlich fest, dass offenbar jemand ihre Tasche geöffnet und die Geldbörse an sich genommen hatte.

Tatzeit: etwa 10.30 Uhr. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter konnte die 75-Jährige nicht geben. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631/369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 melden. |cri