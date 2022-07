Ludwigshafen: Ein Festival wird erwachsen — Das Festival des deutschen Films feiert seinen 18. Geburtstag

Ludwigshafen – „Im Mittelpunkt unseres Filmfestivals steht das Zusammenkommen der Menschen aus Stadt & Region – das große Vergnügen, gemeinsam einzutauchen in die Welt der vielen Geschichten, die das Kino erzählen kann“, sagt Festivalintendant Dr. Michael Kötz nicht ohne Stolz. Denn in diesem Jahr feiert das Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein seine 18. Ausgabe.

Präsentiert werden in zwei Zeltkinos mit jeweils 1.200 Plätzen und einem Freiluftkino mit ebenfalls 1.200 Plätzen vom 24. August bis 11. September 2022. 49 Filme, davon 40 deutsche und neun internationale Produktionen sowie das Kinderfestival. Das Festival unterscheidet schon lange nicht mehr zwischen Kino- und Fernsehproduktion, in den Augen und dem Urteil des treuen Publikums geht es um spannende, unterhaltsame aber auch ästhetisch gelungene erzählte Geschichten. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die jeweilige Produktion bereits seine Premiere an einem anderen Ort erlebte. Auf der Parkinsel sind alle Filme „Inselpremieren“ – und das mit leidenschaftlicher Beteiligung von Publikum und Machern.

Über 60.000 Besucherinnen und Besucher konnte das „schönste Filmfestival Deutschlands“ (FAZ) im letzten Jahr verbuchen, vor der Pandemie waren es 120.000. „Wir glauben, dass wir eher wieder an das Jahr 2019 anknüpfen werden“, so Dr. Michael Kötz. „Wir wissen, dass die Lage in den meisten Kinos in Deutschland nicht rosig ist, deshalb verstehen wir uns auch als Leuchtturm, der Lust auf Kino machen will, auf interessante Geschichten, die Menschen dahinter und die Stars ganz vorne zu machen.“